Una vera e propria rivoluzione quella scoperta dagli scienziati: risolto un mistero che pensate durava da oltre 20 anni.

Dopo oltre vent’anni di studio e incertezze, un gruppo di ricercatori del National Institute for Materials Science (NIMS) ha finalmente svelato il mistero che circondava le oscillazioni della magnetoresistenza a tunnel (TMR), un fenomeno quantistico fondamentale per numerose tecnologie magnetiche di ultima generazione.

Questa scoperta, pubblicata su Physical Review B, promette di rivoluzionare il settore dei dispositivi magnetici, aprendo la strada a soluzioni più performanti e innovative.

La rilevanza delle giunzioni magnetiche a tunnel nelle tecnologie contemporanee

Al centro di questa scoperta ci sono le giunzioni magnetiche a tunnel (MTJ), configurazioni microscopiche vitali per il funzionamento di memorie magnetiche e sensori avanzati. Una MTJ è composta da due strati magnetici separati da una barriera isolante estremamente sottile, attraverso la quale gli elettroni possono attraversare grazie all’effetto tunnel — un fenomeno quantistico che permette il “salto” degli elettroni tra materiali separati da uno strato isolante. La resistenza elettrica di queste giunzioni varia in modo significativo a seconda dell’allineamento magnetico degli strati: quando i magneti sono orientati nella stessa direzione, la resistenza è bassa, mentre si alza drasticamente se i magneti sono opposti.

Il team del NIMS, già noto per aver raggiunto il rapporto TMR più alto mai registrato, aveva però notato un comportamento inaspettato: il valore della magnetoresistenza oscillava regolarmente modificando lo spessore della barriera isolante. Nonostante fosse un fenomeno osservato in vari studi precedenti, fino ad oggi non si era trovata una spiegazione teorica soddisfacente. La svolta si è avuta quando i ricercatori hanno spostato l’attenzione dalle sole proprietà dei materiali magnetici o della barriera isolante alle interfacce tra questi componenti. In queste zone critiche, infatti, si verificano fenomeni quantistici estremamente complessi e poco studiati fino ad ora.

La scoperta fondamentale riguarda la superposizione delle funzioni d’onda degli stati elettronici con spin maggioritario e minoritario proprio in corrispondenza di queste interfacce. In pratica, gli elettroni si comportano come onde quantistiche che possono interferire tra loro, generando pattern oscillatori che si riflettono direttamente nelle proprietà elettriche della MTJ. Questa interferenza quantistica spiega finalmente il motivo delle oscillazioni della TMR al variare dello spessore della barriera.

L’ipotesi teorica è stata validata confrontando i modelli matematici con i dati sperimentali raccolti in laboratorio. I valori di TMR calcolati con il nuovo modello hanno mostrato una corrispondenza sorprendente con le misurazioni reali, consolidando la robustezza dell’approccio adottato dai ricercatori giapponesi. Questo successo apre nuove prospettive per la ricerca futura: finora, le sperimentazioni sulle oscillazioni TMR hanno utilizzato principalmente materiali magnetici come il ferro. La comprensione approfondita del ruolo delle interfacce quantistiche permetterà ora di esplorare una gamma molto più ampia di materiali, con potenziali combinazioni in grado di migliorare ulteriormente le performance dei dispositivi magnetici.

Le ricadute pratiche di questa scoperta sono vastissime. La possibilità di prevedere e controllare le oscillazioni della TMR offre agli ingegneri nuovi strumenti per progettare sensori magnetici più sensibili e memorie più efficienti. In ambito medico, ad esempio, sensori più precisi possono migliorare la diagnostica, mentre nel settore della navigazione di precisione possono garantire sistemi più affidabili e performanti. Per quanto riguarda le memorie magnetiche, un aumento del rapporto TMR si traduce in dispositivi elettronici più veloci, con maggiore capacità di archiviazione e consumi energetici ridotti, elementi chiave nell’era dei big data e dell’intelligenza artificiale.

Il lavoro del team NIMS rappresenta quindi un avanzamento significativo non solo per la fisica della materia condensata, ma anche per il panorama tecnologico globale, dimostrando come la conoscenza dei fenomeni quantistici possa tradursi in innovazioni concrete che impatteranno profondamente la nostra vita quotidiana.