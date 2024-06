Come effettuare la manutenzione del giardino in estate

Effettuare la manutenzione del giardino durante la bella stagione è fondamentale.

Le alte temperature tipiche di questa stagione, infatti, possono ostacolare la crescita di alcune piante, e favorire lo sviluppo di erbe infestanti.

In più, durante l’estate, lo spazio esterno è più frequentato, pertanto è bene tenerlo in perfette condizioni per accogliere gli ospiti.

Tagliare l’erba in eccesso

Anche in estate è necessario prendersi cura dell’erba in eccesso che nasce nel proprio giardino. Esistono diversi metodi e accessori utili per poter svolgere questo lavoro, quello più comodo probabilmente è usare uno strumento apposito, come ad esempio il robot tagliaerba Stiga, capace di tagliare l’erba in totale autonomia.

I robot rasaerba di ultima generazione, infatti, sono senza fili e possono essere facilmente programmati per il tipo di lavoro che gli si vuol far svolgere. Ciò è possibile perché i robot tagliaerba GPS riescono a orientarsi grazie a quest’ultimo, che gli permette di aggirare gli ostacoli e di perimetrare tutta l’area di lavoro.

Oggi sul mercato esistono diverse tipologie di robot giardino e per scegliere quello giusto è indispensabile considerare alcuni aspetti come ad esempio la frequenza con cui si vuol tagliare l’erba, l’estensione del giardino ecc.

Infine, se si vuol puntare su un dispositivo che sia non solo comodo ed efficiente ma che sia anche capace di rendere più fertile il proprio terreno, allora è consigliabile puntare su un robot tagliaerba mulching. Tale tecnologia, infatti, permette di sminuzzare l’erba e di lasciarla sul prato come una sorta di fertilizzante naturale.

Concimare in maniera adeguata

Anche in estate, la concimazione del giardino è un’operazione cruciale, poiché consente alle piante di ricevere tutti i nutrienti essenziali, ma è fondamentale eseguirla con attenzione per non rendere le piante vulnerabili agli attacchi dei parassiti.

Il primo suggerimento è evitare l’utilizzo di fertilizzanti chimici. Questi prodotti, pur essendo efficaci nel breve termine, possono alterare l’equilibrio del terreno e rendere le piante più suscettibili a malattie e infestazioni quando fa caldo. È consigliabile, invece, puntare su compost e pacciame. Quest’ultimo, che può essere costituito da materiali come corteccia, foglie secche o paglia, svolge diverse funzioni. Oltre a trattenere l’umidità nel terreno, riducendo la necessità di irrigazione frequente, aiuta anche a mantenere la temperatura del suolo stabile, proteggendo le radici delle piante dal calore estremo.

L’irrigazione

Un’altra regola fondamentale è innaffiare regolarmente, poiché le piante, come tutti gli esseri viventi, necessitano di acqua per crescere e soffrono il caldo. È necessario bagnare lentamente il terreno e in maniera uniforme, per garantire che tutte le piante ricevano il giusto apporto di acqua fino alle radici, comprese quelle appena piantate.

Nei giardini di grandi dimensioni potrebbe essere più comodo installare un sistema di irrigazione automatico, così da risparmiare tempo ed evitare gli sprechi d’acqua.

Rimuovere rami secchi ed erbacce

La stagione calda crea condizioni ideali per la proliferazione dei parassiti, pertanto è necessario ispezionare bene tutte le piante del giardino (specialmente fiori ed alberi da frutto, spesso colpiti da malattie fungine come la monilia). Se ci sono rami o foglie secche è necessario intervenire, rimuovendo le parti infette per prevenire ulteriori danni.

Allo stesso modo, è fondamentale non trascurare la lotta contro le erbacce. Queste piante indesiderate devono essere estirpate completamente, inclusa la radice, per evitare che ricrescano.

Prendersi cura delle piante in vaso

Nel caso in cui si abbiano piante in vaso è consigliabile prestare attenzione anche alle loro necessità. Per quasi tutte le piante è importante ricordarsi di non lasciarle esposte completamente al sole e di spostarle in una zona che sia ombreggiata, in modo che non si brucino. È vero che il sole fa bene alle piante, ma è altrettanto vero che durante i mesi estivi l’eccessiva temperatura potrebbe rovinarle, soprattutto se si tratta di piante delicate.

Ancora, è consigliabile prestare attenzione anche al tipo di vaso. Se si tratta di un vaso di plastica oppure di colore scuro, il terreno che si trova in superfice potrebbe surriscaldarsi troppo e, conseguentemente, le radici potrebbero avere problemi. Pertanto, è bene controllare in modo frequente le proprie piante in vaso al fine di evitare che il terreno che si trova in superfice possa raggiungere un livello di calore tale da seccare le radici delle stesse.