Cuocere il Pane nel Forno Solare

Come cuocere il pane nei forni solari – su larga scala

Dal 2019, Lebennon sta affrontando una crisi economica. Dopo decenni di cattiva gestione finanziaria del governo corrotto, le banche hanno iniziato a imporre restrizioni sui prelievi. Hanno smesso di concedere prestiti a breve termine alle imprese e non hanno più fornito loro dollari USA per le importazioni. Di conseguenza, ciò ha ridotto la capacità del paese di pagare le importazioni, compresi elementi essenziali come grano e olio.

Inoltre, molte delle panetterie del Libano si affidano a costosi generatori diesel per l’elettricità perché la crisi economica in corso ha devastato la sua rete elettrica. Nel 2021, le due principali centrali elettriche del paese hanno esaurito il carburante e sono state chiuse. La maggior parte delle famiglie riceve solo circa un’ora di elettricità al giorno e il costo del cibo è aumentato del 350% nell’aprile 2023. Molte persone nel paese non possono nemmeno permettersi alimenti di base come il pane. In alcuni casi, il costo di una pagnotta è aumentato di sette volte nell’arco di un mese.

Per aiutare a nutrire la popolazione del paese, un inventore, Toufic Hamdan, ha creato un panificio commerciale per cuocere il pane nei forni solari. La startup “Partners With Sun” ha installato un forno a convezione solare sul tetto del panificio. Il forno solare utilizza grandi specchi d’argento per catturare e ingrandire i raggi del sole per creare calore.

Il calore viene trasportato da un fluido di trasferimento che viene poi utilizzato per aiutare a far funzionare un forno a convezione, permettendogli di raggiungere una temperatura di cottura compresa tra 300 e 400 gradi Celsius. Il calore viene utilizzato direttamente nella produzione di alimenti e bevande. Hanno preparato con successo pagnotte al latte, pane francese e tutto ciò che può essere cotto a questa temperatura. Il forno solare è progettato per l’uso industriale nell’industria della panificazione.

Il forno solare è in grado di tagliare fino all’80% della bolletta del combustibile del panificio e migliorare la sua efficienza produttiva. Di conseguenza, riduce anche la quantità di gasolio che il paese dovrebbe importare. Di conseguenza, ridurrà il prezzo del pacco di pane che raggiunge il cliente. Inoltre, ogni panificio risparmierebbe almeno circa 10 tonnellate di gasolio al mese. Entro il 2030, Toufic spera di eliminare completamente l’uso di forni diesel nelle panetterie e fare affidamento solo sui forni solari.

Il Libano sta inoltre aumentando l’uso dell’energia solare per privati e imprese. Il paese è passato da zero generazione di energia solare nel 2010 ad avere 90 megawatt di capacità solare nel 2020. Altri 100 megawatt sono stati aggiunti nel 2021 e 500 megawatt nel 2022. Questo è un modo sostenibile per le persone di abbandonare il diesel ed è diventato un sostituto sia per l’elettricità fornita dalla rete che per i generatori diesel privati.

Sebbene il passaggio all’energia solare in Libano sia ora una risposta alla crisi economica piuttosto che una reazione al cambiamento climatico e all’inquinamento atmosferico, è un modo stimolante per mostrare come possiamo utilizzare le risorse della terra per aiutare le nostre società in tempi di crisi . Il paese ha ora l’obiettivo di ottenere il 30% della sua elettricità da fonti rinnovabili entro il 2030. Questo passaggio contribuirà a fornire elettricità e cibo a costi ridotti al popolo libanese durante questa crisi economica.