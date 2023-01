Dei comuni rotoli di carta possono trasformarsi in simpatici conigli porta fortuna. Ecco come realizzarli facilmente grazie al riciclo creativo.

Il capodanno cinese sta per arrivare ed un modo simpatico per accoglierlo è sicuramente quello di realizzare dei conigli da spargere per casa. Quest’anno sarà infatti l’anno del coniglio, un animale dolce e pacifico che rappresenta un anno ricco di serenità.

E serenità è anche ciò che si può ottenere dandosi al fai da te e, nello specifico, alla creazione di simpatici coniglietti da realizzare con i rotoli di carta. Che siano quelli della carta igienica o quelli della carta assorbente (in tal caso andranno divisi a metà) poco importa. Con un po’ di fantasia si potrà dar vita a dei conigli davvero allegri e colorati.

Come realizzare un coniglio con i rotoli di carta

Realizzare i conigli con i rotoli di carta è molto più semplice di quanto si pensi ed esattamente come avvenuto con la creazione della calza per la Befana, è anche molto divertente. Per farlo basta procurarsi il giusto materiale e mettersi subito all’opera.

conigli rotoli carta

Per stare sul semplice e rendere l’attività adatta anche ai più piccoli gli strumenti che vi serviranno sono:

Dei rotoli di carta

Colla

Carta bianca

Carta rosa

Pennarello nero

Per iniziare bisognerà ritagliare la carta a misura di rotolo, incollandogliela sopra con l’aiuto della colla. Fatto ciò, con un altro rotolo si potranno ritagliare le orecchie e le zampette.

A questo punto si dovranno ritagliare l’interno delle orecchie e delle zampe con la carta rosa e applicarle (sempre con la colla) sulle stesse.

Ora, non resta che incollare orecchie e zampette al rotolo e disegnare il faccino del coniglio con un pennarello nero. I conigli sono pronti per essere sparsi per casa al fine di donare la giusta allegria.

Cosa serve per creare dei conigli più sofisticati

Chi non è alle prime armi, può ovviamente cimentarsi aggiungendo del cotone per creare la pelliccia del coniglio o usare degli occhi adesivi o dei glitter per donare un tocco di glamour alla creazione. Le possibilità sono tante e nulla vieta di usare la fantasia per realizzare dei coniglietti di vari colori o magari riportanti alcuni simboli cinesi di prosperità.

Ciò che conta, in questi casi, è divertirsi e sapere di poter creare delle cose belle e originali anche partendo da ciò che si ha in casa e che normalmente si sarebbe buttato via.