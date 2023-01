Le finestre fovoltaiche si stanno facendo sempre più strada tra i metodi per risparmiare energia. Scopriamo cosa sono e se sono davvero efficienti.

Con l’aumento delle bollette e la necessità di risparmiare il più possibile l’energia elettrica, ogni possibile novità da mettere in campo risulta estremamente preziosa.

Tra le possibilità più recenti e maggiormente in voga di questi tempi c’è ad esempio quella delle finestre fotovoltaiche. Si tratta di una valida alternativa ai pannelli solari, utile sopratutto quando questi non possono essere installati per vari motivi.

Ovviamente, si tratta di qualcosa di nuovo e con pro e contro fa considerare. Ecco, quindi, quali sono gli aspetti da conoscere per poter attuare una scelta ben ponderata.

Finestre fotovoltaiche: pro e contro

Come già accennato, le finestre fotovoltaiche si presentano come una valida alternativa ai pannelli solari. Il loro punto di forza è quello di poter essere installate con facilità su qualsiasi finestra e di risultare quindi fattibili praticamente per tutti.

finestre fotovoltaiche

D’altro canto essendo fisse e non direzionabili in base al sole, possono prendere solo la luce che arriva diretta, risultando a volte poco performanti. Ciò porta ad un risparmio minore che, però, viene in qualche modo compensato da un costo inferiore rispetto a quello previsto per i pannelli solari.



Si tratta, insomma, di un aiuto sicuramente valido per poter essere ecosostenibili e risparmiare al contempo. Ma affinché funzioni a dovere bisognerà ragionarlo in base alla propri abitazione. In una casa ben illuminata e con finestre posizionata nei punti giusti, la spesa potrebbe essere ammortizzata già in cinque anni.

Come essere eco sostenibili anche senza le finestre fotovoltaiche

Intanto ricordiamo che per essere eco sostenibili, ci sono svariati modi, alcuni dei quali vi abbiamo elencato proprio di recente. Inoltre, sempre per quanto concerne il risparmio, può essere utile il recente decalogo promosso da Renovit e in grado di riassumere in pochi punti tutte le azioni che aiutano a risparmiare in modo semplice e immediato.

Cosa che, di questi tempi, risulta sempre più indispensabile e utile sia per fare economia che per imparare al contempo a vivere meglio ed in modo più ecologico l’ambiente domestico e non solo.