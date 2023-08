Gli enzimi mangia-plastica usati nel riciclaggio degli indumenti

Gli enzimi alimentari di plastica vengono ora utilizzati dai grandi marchi per riciclare l’abbigliamento

Gli enzimi che mangiano plastica hanno interessato gli scienziati alla ricerca di soluzioni per aumentare i rifiuti di plastica. Gli enzimi sono importanti per gli esseri viventi perché, in quanto proteine, consentono alle reazioni biochimiche di avvenire più velocemente di quanto farebbero altrimenti. Aiutano in tutto, dalla respirazione alla digestione. Gli enzimi sono persino utilizzati nella lavorazione degli alimenti, nell’industria della carta e nei detergenti.

Poiché gli enzimi sono così diversi nei loro usi, gli scienziati hanno progettato un nuovo enzima per aiutarci con il nostro programma sulla plastica. Questi super enzimi alimentari di plastica possono abbattere la plastica in pochi giorni. Gli scienziati ritengono che questo sia un adattamento naturale dei batteri e potrebbe essere una risposta all’aumento della plastica nell’ambiente.

Il tipo più comune di plastica che gli enzimi alimentari di plastica possono riciclare è il polietilene tereftalato (PET). Il PET è un tipo di plastica utilizzato in molti prodotti comuni, come bottiglie, imballaggi per alimenti e tessuti.

Altri tipi di plastica che possono essere riciclati dagli enzimi includono:

Polietilene ad alta densità (HDPE): trovato in bottiglie di plastica e giocattoli per bambini.

Polietilene a bassa densità (LDPE): si trova in sacchetti di plastica, pellicola termoretraibile e imballaggi alimentari.

Polipropilene (PP): presente in dispositivi medici monouso, tessuti e ricambi auto.

Polistirene/polistirolo (PS): trovato in contenitori per alimenti da asporto, imballaggi di elettronica di consumo e arachidi da imballaggio.

Quando l’enzima scompone la plastica, i batteri producono MHETasi, mediante la quale gli enzimi scompongono ulteriormente i pezzi. Dopo questo processo, altri batteri possono scomporre i prodotti in CO2 e acqua. A differenza di altri metodi di riciclaggio, possono abbattere la plastica nei suoi componenti originali, che possono essere riutilizzati per creare nuovi prodotti. Gli enzimi richiedono meno energia rispetto ai metodi tradizionali, come il riciclaggio meccanico. Ma forse la cosa migliore è che possono essere utilizzate per riciclare plastica difficile o impossibile da riciclare con metodi tradizionali come quelli mescolati con tessuto o altri materiali diversi.

Questi enzimi che mangiano plastica stanno facendo la loro comparsa nell’industria della moda. L’industria della moda utilizza tonnellate di fibre derivate dalla plastica in molti prodotti di abbigliamento. Quel che è peggio è che oggi pochissimi di questi materiali vengono riciclati. È noto che i marchi di moda si rivolgono al riciclaggio meccanico e agli approcci che utilizzano solventi per riutilizzare i tessuti. La sfida con questi approcci è che coinvolgono materie plastiche vergini e richiedono molta energia. L’uso di enzimi che mangiano plastica abbatterà la plastica in modo più efficiente. Trasformeranno i materiali in monomeri che agiscono come materiali di qualità vergine.

L’azienda di abbigliamento sportivo Lulelemon ha collaborato con la startup australiana Samara Eco per aiutarli ad abbattere i vecchi tessuti in modo che possano essere trasformati in nuovi. Samara Eco ha ottimizzato gli enzimi che mangiano plastica presenti in natura per riciclare in modo efficiente PET e plastica poliestere su larga scala in modo che possano essere trasformati in nuova plastica vergine.

I rifiuti di plastica vengono raccolti e preparati per il riciclaggio mediante lavaggio a freddo. Gli enzimi riportano i rifiuti di plastica dal loro stato complesso alla loro forma originale. Le materie plastiche vengono quindi separate da qualsiasi altro additivo come i coloranti. I monomeri riciclati possono quindi essere utilizzati nella rigenerazione di plastica nuova di zecca.

Utilizzando questa tecnologia, Lululemon spera di trasformare miscele di nylon e poliestere usate da capi di abbigliamento usati, danneggiati o scartati in una forma che possa essere utilizzata in nuove collezioni. La partnership è il primo investimento di minoranza di Lululemon in un’azienda di riciclaggio e la prima partnership di Samsara con un produttore di abbigliamento. L’azienda di riciclaggio spera di fare progressi nel settore della moda tradizionale e di collaborare con partner in altri spazi per raggiungere l’obiettivo di riciclare 1,5 milioni di tonnellate di tessuti entro il 2030.

Questa partnership fa anche parte degli obiettivi Be Planet di Lululemon e un passo verso un ecosistema circolare entro il 2030. Il riciclo infinito di Samsara Eco aiuta a chiudere il ciclo dell’abbigliamento utilizzando i rifiuti di abbigliamento per creare ripetutamente nuovi materiali riciclati.

Le due società creeranno nuovo nylon riciclato e poliestere ricavato dai rifiuti di abbigliamento. Saranno in grado di dimostrare che il riciclaggio dei tessuti e il riutilizzo dei materiali è possibile e può essere fatto in modo sostenibile. Questa partnership potrebbe essere la mossa di cui abbiamo bisogno per cambiare l’industria della moda per il futuro del nostro pianeta.