Installazione di pannelli solari nelle comunità britanniche

I pannelli solari nelle comunità del Regno Unito sono diventati una forma sempre più popolare di energia rinnovabile mentre le persone si allontanano dall’energia dei combustibili fossili. Nella prima metà del 2022, il nuovo eolico e il solare hanno soddisfatto il 77% dell’aumento della domanda, mentre l’energia idroelettrica ha colmato il divario. E questi numeri continuano a salire. I vantaggi dell’energia solare sono chiari: riduce le emissioni di carbonio e può ridurre la bolletta elettrica della tua casa. A volte puoi ottenere riduzioni o crediti per avere energia rinnovabile.

La crescita dell’installazione di pannelli solari nelle comunità del Regno Unito è attualmente di circa il 4% all’anno. Si prevede che il mercato dell’energia solare nel Regno Unito crescerà nei prossimi anni. Si stima che entro il 2030 i pannelli solari potrebbero generare fino al 20% dell’elettricità del Regno Unito.

Nel 2022, il Regno Unito ha installato un record di 1,1 GW di capacità solare. Si tratta di un aumento dell’80% rispetto all’anno precedente. Il numero di installazioni di pannelli solari nel Regno Unito è aumentato di oltre il 50% negli ultimi cinque anni e la famiglia media del Regno Unito può ora risparmiare circa £ 200 all’anno sulle bollette energetiche.

Come ogni altra cosa, presenta degli svantaggi, come gli alti costi iniziali di installazione dei pannelli, lo stoccaggio può essere costoso ei pannelli non funzionano su tutti i tipi di tetto. I costi possono allontanare le persone dall’energia rinnovabile nonostante i loro obiettivi per aiutare a combattere il cambiamento climatico.

A Londra, in Inghilterra, due artisti volevano rendere l’energia solare accessibile a tutto il loro quartiere. Il distretto di Waltham Forest in cui vivono sperimenta il terzo livello più alto di povertà energetica (impossibilità di permettersi di riscaldare le proprie case a una temperatura adeguata nella capitale. Inoltre, molte case sulla strada sono state costruite in epoca vittoriana, sono scarsamente isolate e consumano più energia.

Hanno raccolto fondi tramite il crowdfunding in modi interessanti, come trascorrere tre fredde settimane invernali dormendo sul tetto della loro casa. Il loro movimento comunitario, la Power Station, mira a installare pannelli solari su 150 villette a schiera vittoriane lungo la loro strada. La coppia ha raccolto oltre $ 140.000 USD per installare pannelli solari su dozzine di case nel nord di Londra.

L’installazione di pannelli solari nelle comunità del Regno Unito aiuterà i cittadini e i loro vicini a ridurre le bollette elettriche del 70%. Inoltre, questi progetti comunitari tendono ad essere più efficienti delle singole installazioni solari poiché i costi diminuiranno con la scala.

La prima fase dell’installazione dei pannelli solari è stata installata da Octopus Energy, un fornitore di energia impegnato a fornire alle comunità energia rinnovabile. Octopus Energy è più interessata ad aiutare le persone nel Regno Unito che a realizzare un profitto e quindi addebita le tariffe più basse per l’installazione di pannelli solari. Questo aiuta ad aumentare l’accessibilità in tutto il Regno Unito e in altri paesi del mondo.

Questa era solo la fase 1 dell’azione di strada e il progetto Power Station sta lavorando duramente allo sviluppo di un piano “strada per strada” che possa evolversi e adattarsi ad altre strade e comunità. Sperano di poter installare pannelli solari anche nelle comunità e negli edifici scolastici del Regno Unito. Nel 2022, hanno lanciato un progetto di crowdfunding per aiutare a raccogliere fondi affinché la Barn Croft Primary School di Waltham Forest possa possedere la maggioranza dei pannelli solari installati nella loro scuola.

Possedere i pannelli solari garantisce la sicurezza energetica futura, il che rende la scuola una piccola centrale elettrica con la possibilità di preventivare spese regolarmente ridotte per riscaldamento e luce. I pannelli solari sono anche uno strumento per conoscere i cambiamenti climatici e l’energia sostenibile.

Gli artisti sperano di poter ispirare gli altri a guidare l’azione della comunità in tutto il Regno Unito, che contribuirà a ridurre le bollette dell’elettricità e le emissioni di carbonio.