Risparmio energetico: gli italiani lamentano spese sempre troppo alte.

Come tutti sappiamo, gli aumenti che hanno inciso sulle bollette hanno portato a tutta una serie di metodi alternativi per cercare di ottenere un risparmio concreto sia sulla luce che sul gas. Una recente indagine ha messo in luce come gli italiani si siano prodigati a mettere in atto quante più soluzioni possibili e tutto senza troppi risultati.

Italiani sempre più precisi nei consumi ma con scarsi risultati

Una recente indagine sui consumi svolta dall’Osservatorio Deloitte ha mostrato come nell’ultimo anno gli italiani siano stati sempre più attenti alle spese.

spese bollette

Ben otto italiani su 10 avrebbero infatti modificato il proprio stile di vita al fine di ottenere un risparmio sulle bollette. Il problema riscontrato, però, è che almeno sei cittadini su dieci hanno lamentato di non aver avuto benefici evidenti dalle azioni messe in atto e tutto per via di aumenti sempre presenti e che non accennano a diminuire.

Un problema che se da un lato ha sensibilizzato di molto la gente portando ad uno stile di vita più sano e volto al consumo controllato delle risorse, dall’altro mostra un disagio di fondo che non accenna a svanire.

Come risparmiare sulle bollette

Abbiamo già mostrato più volte quali sono i tanti modi per risparmiare sulla bolletta.

Dal consumo minore di acqua, all’eliminazione della carica fantasma fino ai modi diversi di fare la spesa o di cucinare, le strategie da attuare sono davvero tante. E molte tra queste, oltre che a diminuire almeno di un po’ i costi aiutano anche a vivere meglio ed in modo più consapevole. Forse una piccola consolazione ma di certo un modo per cambiare rotta al normale modo di vivere acquisendo abitudini che alla lunga portano a miglioramenti anche dal punto di vista della salute.

Basti pensare alla scelta di usare prodotti naturali per pulire casa, di lavarsi con saponi solidi e a tutti i piccoli grandi cambiamenti che una volta messi in atto sono effettivamente in grado di migliorare lo stile di vita e di rendere la stessa non solo più solidale ma anche più semplice e salutare.