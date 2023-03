Essere sostenibili passa anche dal modo in cui si sceglie di curare i propri capelli. Scopriamo alcune piccole dritte per far bene sia all’ambiente che alla nostra salute.

Quando si parla di sostenibilità ci sono diverse cose che si possono fare. Nel nostro piccolo, ognuno di noi può contribuire a migliorare l’ambiente. E nel farlo, si ottiene quasi sempre un ritorno sia economico che in termini di salute. La maggior parte delle sostanze che fanno male all’ambiente sono infatti nocive anche per l’essere umano. Motivo per cui, non è mai troppo tardi per iniziare ad agire. E tra le tante possibilità c’è anche quella di farlo mentre ci si prende cura dei propri capelli. Basta infatti seguire alcune semplici dritte per agire in modo sostenibile e ottenere persino una chioma più sana e bella.

Come lavare i capelli in modo sostenibile

Spesso, il segreto per un grande cambiamento sta nelle piccole azioni. Abbiamo già visto come basta cambiare il modo di usare il phon per risparmiare luce. Perché, quindi, non concentrarci anche sui modi per lavare i capelli in modo sostenibile? Una realtà sicuramente unica e che è attuabile in poche semplici mosse che una volta entrate a far parte della routine non ci accorgerà quasi di compiere.

Evitare le confezioni di plastica

Sempre più aziende stanno realizzando i propri prodotti usando confezioni ecologiche e non in plastica. Un modo semplicissimo per far bene all’ambiente e tutto con la consapevolezza che chi se ne cura, forse avrà anche a cuore la salute in generale, usando quindi prodotti migliori e più sani.

Controllare gli ingredienti dei prodotti

Dallo shampoo, allo balsamo fino ai prodotti per lo styling, è importante controllare ciò che si acquista. Se tra gli ingredienti ci sono prodotti inquinanti come ammoniaca, para-fenilendiammina, tuolene, etc… è meglio scartarli. Oltre a danneggiare l’ambiente sono anche dei potenti allergizzanti e, in generale, non fanno bene alla salute.

Ridurre gli sprechi

Oltre all’uso consapevole del phon, si può chiudere l’acqua mentre ci si insapona la testa o evitare di farla scorrere mentre si hanno creme o impacchi in posa. In questo modo si risparmierà sull’acqua e si farà anche bene all’ambiente.

Queste tre semplici mosse, da sole, sono già in grado di fare una grande differenza. Cosa che migliorerà sia l’ambiente che la vita di chi sceglie di compierle. Un motivo in più per iniziare a provare, no?