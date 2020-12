Nissan Leaf MY20: l’auto elettrica tecnologica e connessa

Arriva da Nissan un importante annuncio sul fronte delle auto elettriche. L’iconica Leaf, uno dei brand più famosi nell’universo della mobilità sostenibile, si aggiorna con la nuova versione MY20. La vettura diventa ancora più tecnologica e connessa, per garantire il massimo piacere alla guida, il tutto senza emissioni durante l’utilizzo.

Nissan Leaf, ora sempre connessa

La nuova edizione della Nissan Leaf fa della connessione alla rete il suo punto di forza. Si tratta infatti del primo veicolo Nissan che offre degli innovativi servizi di hotspot In-Car, per garantire il facile accesso WiFi ai dispositivi dei passeggeri. Il tutto grazie alla connettività 4G di cui l’auto è dotata che, tramite la partnership con alcuni operatori mobile, promette di poter approfittare sempre della massima velocità di trasmissione anche durante gli spostamenti in autostrada. La soluzione perfetta sia per necessità di lavoro che di svago: i bambini, ad esempio, potranno gustare streaming in alta qualità rimanendo semplicemente seduti sul sedile posteriore della vettura.

Sicurezza prima di tutto

Non solo WiFi, ma anche sicurezza. La nuova Leaf MY20 include anche il nuovo Sistema Intelligente di Avviso e Intervento Angolo Cieco, in tutte le sue versioni. Questa tecnologia attiva automaticamente i freni della vettura quando percepisce un pericolo non notato dal guidatore, per portare facilmente l’auto in carreggiata. La versione Tekna include inoltre uno Specchietto Retrovisore Intelligente con retrocamera a colori, per garantire al guidatore la massima comodità di manovra, e le immagini catturate ad alta risoluzione vengono trasmesse allo schermo LCD presente all’interno dell’abitacolo.

Innovazioni a cui si aggiungono la possibilità di regolare in altezza e profondità il piantone dello sterzo, le funzioni di monitoraggio della guida e tutte le opzioni dell’app per smartphone NissanConnect Services. Da questo software i proprietari della vettura potranno regolare da remoto la climatizzazione, l’apertura delle porte, impostare limiti di velocità e altri alert, nonché controllare lo stato di ricarica quando il veicolo è in sosta alle colonnine. Un modo nuovo di guidare la 100% elettrica, così come spiega Helen Perry, Head of Electric Vehicle – Electric Passengers Card di Nissan Europa:

Nissan Leaf è l’auto che ha aperto la strada ai veicoli elettrici per il mercato di massa e la nuova generazione non fa che rafforzare il suo appeal tecnologico, rappresentando la Nissan Intelligent Mobility. Le novità introdotte rispondono alle esigenze dei clienti, come l’impiego di tecnologie digitali, ma il prezzo di LEAF rimane sempre estremamente competitivo, per conquistare sempre più automobilisti.

Disponibile nelle configurazioni da 40 kWh e 62 kWh di batteria, la nuova versione di Nissan Leaf sarà acquistabile nelle concessionarie nel 2021, a 21.800 euro al netto di contributi Nissan e altri incentivi.