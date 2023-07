Parigi 2024 – I giochi olimpici più verdi

Durante le Olimpiadi del 2020 a Tokyo si è parlato molto degli sforzi ambientali compiuti. Gli atleti dormivano su letti realizzati con cartone riciclato, mentre i materassi modulari erano realizzati con fibre di polietilene che potevano essere riciclate infinite volte. Nell’ambito del Tokyo Medal Project, le medaglie sono state prodotte da vecchi gadget elettronici come smartphone e laptop. Oltre il 90% delle città, dei paesi e dei villaggi giapponesi ha partecipato allo sforzo biennale per raccogliere materiali riciclati per produrre 5000 medaglie. Per il successo di questo progetto sono state raccolte ottanta tonnellate di piccoli dispositivi elettrici.

Con le Olimpiadi del 2024 in corso a Parigi, stanno entrando in gioco nuovi sforzi ambientali. Gli spettatori siederanno su sedie in plastica riciclata dai cassonetti locali. Questa decisione è stata presa a causa della mancanza di materiali vergini per realizzare nuovi sedili, quindi l’impresa di eco-costruzioni Le Pave si è rivolta a realizzare i sedili con i rifiuti. Circa 11 000 posti a sedere saranno realizzati con materiali riciclati.

La società di riciclaggio con sede a Parigi Lemon Tri raccoglierà i rifiuti di plastica e li trasformerà in trucioli di plastica triturati. Questi trucioli saranno miscelati, riscaldati e compressi in macchine. I fogli di plastica risultanti verranno levigati, levigati e inviati ad altre aziende partner in Francia per essere tagliati e assemblati.

La raccolta della plastica per Parigi 2024 è stata effettuata nelle scuole della regione e sono stati recuperati oltre cinque milioni di tappi colorati di bottiglie di soda. Inoltre, l’ottanta per cento delle 100 tonnellate di plastica riciclata necessarie per realizzare le sedute proviene dalla raccolta dei cassonetti gialli situata a Seine-Saint-Denis. Tutto questo fa parte della strategia “rifiuti zero” di Parigi 2024 per limitare l’uso di plastica monouso, implementare soluzioni alternative e incoraggiare un’economia circolare.

Gli organizzatori dei Giochi Olimpici stanno pianificando di rendere i Giochi di Parigi 2024 i Giochi Olimpici più verdi di sempre. Hanno in programma di riutilizzare le strutture esistenti e incoraggiare l’uso del trasporto pubblico.

Nell’ambito del Piano Legacy and Sustainability, Parigi 2024 ha scelto di porre l’accento su cinque questioni prioritarie:

Iniziative di economia circolare prima e dopo i Giochi Neutralità del carbonio e iniziative di protezione ambientale Iniziative di innovazione sociale L’inclusione di gruppi, lavoratori e utenti che vivono con disabilità. Creazione di valore nei territori.

Parigi 2024 prevede di implementare un approccio carbon neutral che mitigherà l’impatto climatico dei Giochi prevedendo, evitando, riducendo e compensando le emissioni e incoraggiando gli altri a partecipare. Hanno in programma di dimezzare le emissioni di carbonio dei precedenti Giochi Olimpici. I Giochi estivi hanno emesso 3,6 milioni di tonnellate di emissioni di carbonio negli anni precedenti. I Giochi di Parigi 2024 hanno fissato un budget di carbonio di 1,5 milioni di tonnellate che include le emissioni derivanti dalla costruzione, dal trasporto e dalle operazioni dei Giochi.

Questi piani sono ambiziosi ma realizzabili. Se Parigi 2024 ridurrà con successo le emissioni e promuoverà un’economia circolare, potrebbe stabilire lo standard per i futuri Giochi Olimpici e Paralimpici, indipendentemente da dove si terranno.