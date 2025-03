Pensione anticipata 2025: ecco come fare subito domanda, ora si può

Opportunità di pensionamento anticipato nel 2025: una guida completa su come e chi può fare domanda per usufruire di questa possibilità di pensionamento anticipato.

In Italia sta emergendo un’interessante opportunità per specifiche categorie di lavoratori: la possibilità di andare in pensione anticipata nel 2025. Ecco le condizioni necessarie per accedere a questa opportunità, le professioni che possono beneficiarne e le modalità per presentare la domanda, offrendo una guida dettagliata per chi desidera pianificare un pensionamento sereno e anticipato.

Requisiti per accedere al pensionamento anticipato

Il pensionamento anticipato è riservato a determinate categorie di lavoratori che svolgono attività considerate “usuranti”, ovvero occupazioni che richiedono un significativo dispendio fisico e psicologico. I lavoratori che rientrano in queste categorie possono richiedere il pensionamento anticipato nel 2025, a condizione che abbiano accumulato almeno 35 anni di contributi. L’età minima richiesta varia: 61 anni per i lavoratori dipendenti e 62 anni per quelli autonomi.

Requisiti pensionamento anticipato – www.ecoblog.it

Lavoratori su turni notturni e requisiti specifici

Un’altra categoria che può beneficiare del pensionamento anticipato è quella dei lavoratori impiegati su turni notturni, a causa della considerevole fatica fisica associata a tali orari. Per chi lavora tra le 72 e le 77 notti all’anno, i dipendenti devono avere almeno 62 anni e 7 mesi e una quota di 98,6, mentre gli autonomi devono avere almeno 63 anni e 7 mesi e una quota di 99,6. Per chi lavora tra le 64 e le 71 notti, i requisiti aumentano ulteriormente, con età minima e quota che salgono rispettivamente per dipendenti e autonomi.

Processo di presentazione della domanda

Per accedere al pensionamento anticipato nel 2025, è fondamentale presentare una domanda all’INPS entro il 10 maggio 2025. Rispetto delle scadenze e conformità ai requisiti sono essenziali per ottenere l’approvazione della domanda. Una volta soddisfatti i criteri, i lavoratori possono uscire dal mercato del lavoro e godersi un meritato periodo di tranquillità, dopo anni di contributi e dedizione.

Un pensionamento sereno

L’opzione di pensionamento anticipato rappresenta un’importante opportunità per coloro che hanno svolto lavori usuranti e per i lavoratori su turni notturni. È essenziale informarsi adeguatamente e preparare la documentazione necessaria per non perdere questa occasione. Pianificare con cura il pensionamento permette di garantire una transizione serena verso una nuova fase della vita, godendo dei frutti del proprio lavoro in modo anticipato e con serenità economica.