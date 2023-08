Proteggere il Joshua Tree in California

Il Western Joshua Tree Conservation Act protegge gli alberi di Joshua in California

Il Joshua Tree è una pianta appartenente al genere yucca ed è ora protetta dal Western Joshua Tree Conservation Act. Sono la yucca più grande del mondo e crescono in una gamma abbastanza limitata all’interno del deserto del Mojave in California, Nevada, Utah e Arizona. Il Joshua Tree è in grado di crescere solo tra le altezze di 2000 e 6000 piedi. Si dice che la vita media di un Joshua Tree sia di circa 500 anni e, infine, una legge aiuterà a proteggerli.

È una grande pianta solitaria che può crescere fino a 40 piedi di altezza e 3 piedi di diametro e ha un tronco lungo e spesso ricoperto da una corteccia grigio-verde. Le foglie sono lunghe e strette e crescono a spirale attorno al tronco. L’albero di Joshua fiorisce in primavera e i suoi fiori sono bianchi o color crema. È un simbolo iconico del deserto del Mojave e prende il nome dalla figura biblica cristiana Joshua perché si dice che i suoi rami assomiglino alle sue braccia tese. È una pianta robusta ma a crescita lenta e può impiegare secoli per raggiungere la maturità, ma si è evoluta per sopravvivere nelle dure condizioni del deserto, come estati calde e inverni freddi.

L’albero di Joshua è una parte importante dell’ecosistema del deserto del Mojave. Fornisce cibo e riparo a molti animali, inclusi uccelli, insetti e piccoli mammiferi ed è una fonte di medicine per i nativi americani.

A causa dei cambiamenti climatici, il suo habitat è diventato più caldo e secco nel corso dell’ultimo secolo. Di conseguenza, i Joshua Trees sono sotto lo stress delle temperature più calde e delle condizioni di siccità. Ciò avrà un impatto su molte popolazioni animali che dipendono dagli alberi per la sopravvivenza. Lo sviluppo è anche una minaccia per gli alberi di Joshua, poiché spesso vengono abbattuti per far posto a case, strade e altri sviluppi. Anche la rimozione illegale degli alberi di Joshua è un problema, poiché alcune persone raccolgono gli alberi per i loro fiori o li vendono come souvenir.

Il Western Joshua Tree Conservation Act ha lo scopo di proteggere le specie che sono cresciute nella regione desertica orientale della California dall’era del Pleistocene, 2,5 milioni di anni fa. Tuttavia, il riscaldamento globale sta mettendo a grave rischio questa specie. In risposta agli effetti del cambiamento climatico, in California è stato approvato il Western Joshua Tree Conservation Act. La legge vieta l’uccisione o la rimozione non autorizzata di alberi e richiede lo sviluppo di un piano di conservazione e la creazione di un fondo per proteggere le specie. Il budget include 5 milioni di dollari per le organizzazioni ambientaliste per partecipare agli sforzi di conservazione della specie. Questa è la prima legislazione della California incentrata sulla protezione di una specie minacciata dal clima.

L’albero ha ricevuto le stesse protezioni di una specie in via di estinzione o minacciata elencata dallo stato. Il Western Joshua Tree Conservation Act vieta a qualsiasi persona o ente pubblico di importare nello stato, esportare fuori dallo stato o prendere, possedere o vendere all’interno dello stato un albero di Joshua occidentale o qualsiasi parte o prodotto dell’albero. Questo per impedire che nuovi progetti abitativi nelle aree in cui si trovano tipicamente questi alberi vengano abbattuti illegalmente. I progetti abitativi dovranno anche fornire pagamenti e fondi di mitigazione che saranno utilizzati per acquisire habitat per gli alberi altrove.

Le misure di mitigazione potrebbero includere tariffe e il trasferimento degli alberi e generalmente richiederanno di limitare il più possibile i danni o la rimozione degli alberi. Ai sensi del Western Joshua Tree Conservation Act, i progetti non sono autorizzati a rimuovere più di dieci singoli alberi da un sito del progetto per l’edilizia abitativa.

Il Western Joshua Tree Conservation Act richiede inoltre che il Dipartimento statale per la pesca e la fauna selvatica prepari un piano di conservazione per i Joshua Trees entro la fine del 2024 e presenti un rapporto sullo stato aggiornato della specie entro il 2033.

In un mondo perfetto, lasceremmo gli alberi e non li sradicheremmo ai fini dello sviluppo. Ma questa è la realtà, e il Western Joshua Tree Conservation Act è un modo per garantire che nessuna delle specie venga uccisa o distrutta ma semplicemente spostata. Inoltre, l’aggiunta di fondi di mitigazione e multe ai progetti di edilizia abitativa potrebbe scoraggiare i costruttori dal costruire nelle aree in cui si trovano i Joshua Trees. È un passo verso la protezione e la conservazione di questa specie unica di albero.