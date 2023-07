Ripopolare la “Madre della Foresta Atlantica” del Brasile

La “Madre della Foresta Atlantica” è un’importante specie chiave di volta essenziale per la salute della foresta

Le foreste sono parte integrante del nostro pianeta in quanto coprono il 31% della superficie terrestre in tutto il mondo. Le foreste purificano l’aria e l’acqua, forniscono case per gli animali, danno lavoro agli esseri umani e sono importanti serbatoi di carbonio per ridurre le emissioni di gas serra. Sfortunatamente, le foreste stanno diminuendo in tutto il mondo a causa del degrado e della deforestazione. La causa principale della deforestazione è l’agricoltura, poiché in molte aree la terra viene utilizzata per l’allevamento del bestiame. La causa principale del degrado delle foreste è causata dal disboscamento illegale.

Per ridurre al minimo gli effetti causati dal degrado forestale e dalla deforestazione, la World Wildlife Foundation (WWF) ha collaborato con la società di computer Hewlett-Packard (HP) per piantare palme juçara nella Foresta Atlantica in Brasile. L’albero juçara è un tipo di “albero madre”.

È noto che gli alberi madre sono in grado di comunicare tra loro attraverso una rete di funghi del suolo chiamati micorrize. Questa rete consente loro di condividere nutrienti e acqua, nonché informazioni su minacce come parassiti e malattie. Gli alberi madre producono anche molti semi di alta qualità, che gli animali spesso disperdono. Questo aiuta a garantire che la foresta continui a crescere e prosperare, anche di fronte alle sfide.

Gli alberi della foresta madre dell’Atlantico sono anche altamente adattabili alle sfide naturali. Possono resistere alla siccità, al fuoco e ad altri fattori di stress ambientale. Questo perché hanno un apparato radicale profondo che consente loro di accedere all’acqua e ai nutrienti dalle profondità del sottosuolo. Hanno anche una spessa corteccia che li protegge dal fuoco.

Come risultato della loro resilienza e adattabilità, gli alberi madri svolgono un ruolo fondamentale nella creazione e nella crescita a lungo termine dell’ecosistema. Forniscono un rifugio sicuro per altre piante e animali e aiutano a garantire che la foresta continui a prosperare per le generazioni a venire.

La palma juçara, o madre della foresta atlantica, è un alto albero tropicale utilizzato principalmente per il suo cuore di palma e il frutto viola scuro chiamato coquinho. A causa del sovrasfruttamento e dello sgombero per il disboscamento e l’agricoltura, la palma juçara si vede raramente in natura. È conosciuta come la “Madre della Foresta Atlantica” per la sua importanza per la fauna. Serve da cibo per circa 70 specie di uccelli e mammiferi.

Dal 2021, il WWF e HP collaborano con partner locali, come REGUA, un’organizzazione no profit impegnata nella protezione della Foresta Atlantica, per ripiantare le juçaras in un vasto progetto di ripristino del paesaggio forestale. Stanno sviluppando una banca dati degli alberi monitorando i progressi degli alberi della Madre della Foresta Atlantica in base alla loro posizione. Raccolgono anche semi dagli alberi e li usano per coltivare piantine, che vengono poi ripiantate nei siti di ripristino.

Il WWF e HP hanno collaborato per aiutare l’azienda di computer a raggiungere i suoi obiettivi di approvvigionamento di carta a deforestazione zero. Dall’inizio nel 2019, la partnership ha contribuito a ripristinare 1.340 acri di foreste in via di estinzione in Brasile e ha migliorato la gestione di 220.000 acri di foresta in Cina. Le organizzazioni locali in Brasile sono riuscite a piantare 390.735 piantine di 220 specie (comprese le palme juçara o alberi della foresta madre dell’Atlantico).

WWF e HP continuano i loro sforzi piantando altri 19.700 acri di foresta dentro e intorno alla Foresta Atlantica. Hanno anche in programma di migliorare la protezione e la gestione di circa 128.000 acri di terra protetta. Questi sforzi proteggeranno l’ecosistema, che ospita molte piante, animali e persino esseri umani. L’aumento della copertura arborea aiuterà a regolare il clima ea sostenere gli organismi viventi attraverso medicine, cibo e acqua.

Il ripopolamento dell’area con la madre degli alberi della foresta atlantica faciliterà la crescita di altri microrganismi e sarà una parte significativa della mitigazione dei cambiamenti climatici e ridurrà le emissioni di gas serra in tutto il mondo.