Spiegazione del patto finanziario globale del 2023

Il patto finanziario globale del 2023 e l’agenda di Bridgetown: perché è importante

Nel giugno 2023, Parigi, in Francia, è diventata ancora una volta un luogo di ritrovo per i leader di tutto il mondo. Si sono riuniti per discutere un patto finanziario globale che fornisca alle nazioni più povere i fondi necessari per combattere gli effetti della crisi climatica.

Guidato dal presidente francese Emmanuel Macron, l’evento si è concentrato su finanziamenti per il clima, crescita verde e investimenti del settore privato. Con la partecipazione di numerosi leader mondiali, il vertice aveva lo scopo di ripensare gli attuali programmi di finanziamento dello sviluppo ed esplorare nuove vie di sostegno per i paesi in via di sviluppo, promuovendo al contempo una crescita economica sostenibile dal punto di vista ambientale e socialmente equa.

Un invito al cambiamento:

Macron ritiene che i meccanismi esistenti per il finanziamento dello sviluppo, compresi gli aiuti all’estero e i finanziamenti per il clima, non siano riusciti a fornire i risultati desiderati. Un patto finanziario globale non solo è necessario, ma è anche in ritardo.

Giustamente, sostiene che l’eliminazione della povertà, la stabilità alimentare, la decarbonizzazione economica e la conservazione della biodiversità sono intrecciate. Per affrontare queste sfide nei paesi in via di sviluppo, Macron sottolinea che sono necessari investimenti sostanziali attraverso un patto finanziario globale, nonché la riforma di istituzioni come la Banca mondiale e il Fondo monetario internazionale (FMI).

Ma c’è il respingimento. I leader di altri paesi sono riluttanti a firmare qualsiasi cosa che limiti la crescita economica del loro paese o metta a repentaglio la forza o la posizione nel commercio internazionale. Aiutare chi è nel bisogno, senza scopo di lucro, è una vendita difficile ai finanzieri e ad altri condizionati in un sistema che valorizza i profitti finanziari sopra ogni altra metrica.

Vedi anche: COP27 – Risultati e risultati 2022.

L’agenda di Bridgetown:

A svolgere un ruolo significativo in questo vertice c’è Mia Mottley, il primo ministro delle Barbados. Mottley ha proposto l’agenda di Bridgetown, che, come parte del patto finanziario globale, mira ad ampliare in modo significativo le opportunità di finanziamento per le nazioni in via di sviluppo, in particolare quelle gravemente colpite dalla crisi climatica. Critica fortemente la Banca mondiale, il FMI e istituzioni simili, considerandole inadatte ad affrontare le sfide del 21° secolo, come il cambiamento climatico, il debito e la povertà.

I sostenitori dell’agenda di Bridgetown sostengono che si tratta di un passo necessario per affrontare la crisi climatica e il suo impatto sproporzionato sui paesi in via di sviluppo. Sottolineano il fatto che i paesi in via di sviluppo sopportano già il peso maggiore del cambiamento climatico, anche se hanno contribuito meno al problema. Sostengono che l’agenda di Bridgetown fornirebbe l’assistenza finanziaria tanto necessaria ai paesi in via di sviluppo per aiutarli ad adattarsi ai cambiamenti climatici e alla transizione verso un’economia basata sull’energia pulita.

I critici dell’agenda di Bridgetown sostengono che sia troppo ambiziosa e irrealistica. Sottolineano il fatto che i paesi sviluppati sono stati riluttanti a fornire l’assistenza finanziaria di cui i paesi in via di sviluppo hanno bisogno per affrontare il cambiamento climatico. Sostengono inoltre che l’agenda di Bridgetown non affronta le cause alla base del cambiamento climatico, come il consumo eccessivo e modelli di produzione insostenibili.

Le Barbados sono già colpite dai cambiamenti climatici e si prevede che gli impatti peggioreranno. L’isola è particolarmente vulnerabile all’innalzamento del livello del mare, che inonderà le zone costiere e sfollerà i residenti. Il cambiamento climatico ha anche portato a uragani più frequenti e intensi, che danneggiano ripetutamente infrastrutture e case.

Le Barbados, come tante nazioni insulari colpite dal cambiamento climatico, devono, ancora e ancora, prendere in prestito fondi per riparare i danni causati da questi eventi, senza mai riprendersi completamente economicamente prima che si verifichi il prossimo evento, ognuno dei quali aumenta il proprio debito.

Mottley chiede una revisione fondamentale dei sistemi esistenti, alla ricerca di modifiche globali che includano investimenti sostanziali di $ 1 trilione nei paesi più poveri, $ 3 trilioni o più per la finanza climatica globale, la riduzione del debito per le nazioni altamente indebitate e il sostegno finanziario a lungo termine per la costruzione della resilienza agli impatti climatici nei prossimi tre decenni.

Anche se sembra molto, non è una cifra così folle se si guarda a quanto i contribuenti stanno già dando alle compagnie petrolifere in sussidi. Secondo il Fondo monetario internazionale, a livello globale, i sussidi ai combustibili fossili ammontavano a 5,9 trilioni di dollari o al 6,8% del PIL nel 2020 e dovrebbero aumentare fino al 7,4% del PIL nel 2025.

Questi numeri sono particolarmente eclatanti se si considerano i profitti da record di cui hanno goduto le compagnie petrolifere negli ultimi anni. Sembra logico reindirizzare alcuni, se non tutti, questi fondi a gruppi che ne hanno effettivamente bisogno. Al contrario, sembra criminale continuare questo sfruttamento, sapendo cosa facciamo con la scienza del clima.

Una nuova direzione per la Banca mondiale?

Richieste di riforma della Banca mondiale sono state ascoltate da vari paesi potenti, tra cui gli Stati Uniti, l’Unione Europea e il Regno Unito. Ajay Banga, il nuovo presidente della Banca mondiale, ha fatto la sua prima importante apparizione internazionale a questo vertice. Banga, ex banchiere ed ex amministratore delegato di Mastercard, ha cercato di promuovere collaborazioni con investitori privati, rimodellando al tempo stesso l’approccio della banca alle crisi legate al clima.

L’accoglienza di Banga per la revisione completa proposta da Mottley non fu calorosa; tuttavia, molti prevedono una posizione più aperta nei confronti dei partenariati e delle iniziative incentrate sul clima. I giorni in cui la Banca mondiale decideva in modo indipendente stanno volgendo al termine e organizzazioni come la loro devono cambiare il modo in cui fanno affari o rimanere indietro.

Le regole della finanza internazionale attualmente svantaggiano i poveri del mondo mentre creano ricchezza per gli istituti di credito. In un certo senso, incanalano la ricchezza lontano dalle nazioni più povere in una moderna forma di colonialismo economico. Ironia della sorte, le stesse istituzioni che traggono profitto dai sistemi attuali hanno sede molto lontano dagli esseri umani colpiti. Queste potenti organizzazioni si trovano in paesi altamente sviluppati che sono in gran parte responsabili della crisi in atto.

Sebbene il patto finanziario globale non sia stato adottato, il vertice del 2023 è stato un solido punto di partenza. È ovvio che gli attuali sistemi di aiuto e finanziamento dello sviluppo non funzionano per risolvere le molteplici crisi di povertà, cambiamento climatico, sicurezza alimentare e perdita di biodiversità. È ovvio che questo sistema è rotto e deve essere cambiato.

Conclusione:

La ratifica di un patto finanziario globale è un’impresa significativa, anche quando tutte le parti sono pienamente favorevoli. Questo vertice è stato il primo di molti su questo argomento e ha assicurato a tutte le parti di comprendere la posta in gioco ei requisiti per un accordo.

Quando il patto finanziario globale sarà adottato, è probabile che venga attuato per un periodo di diversi anni, con riunioni periodiche per esaminare i progressi e apportare le modifiche necessarie.

Per fortuna la richiesta di riforme globali nelle istituzioni internazionali viene ascoltata. Questi colloqui sono l’inizio ma aprono la strada a un futuro più luminoso e più sostenibile.