Lo stooping è una nuova forma di riciclo creativo che arriva dal New York e che sta diventando sempre più virale.

Imparare a riciclare gli oggetti è senza alcun dubbio un buon modo per dare nuova vita a ciò che altrimenti non si saprebbe più come usare. A tutto ciò si aggiungono poi dei bonus come il risparmio e la possibilità di evitare sprechi. Ci sono, però, forme di riciclo alternative che giungono da lontano ma che sono così avvincenti da coinvolgere rapidamente tutti. Una tra queste è quella dello stooping. Parola che indica il riciclo di oggetti che si trovano per strada o che, come la parola stessa indica, vengono lasciati sull’ingresso o sulle scale di casa.

Un modo diverso e accattivante per recuperare oggetti non propri ma che possono comunque avere ancora tanto da offrire.

Stooping: cos’è e come funziona

Come già accennato, lo stooping è una forma di riciclo che arriva da New York dove è diventata praticamente virale. Lo scopo è quello di evitare che la roba che viene eliminata da casa, finisca nella spazzatura. Ecco, quindi, che attraverso i social è possibile seguire i vari oggetti che vengono abbandonati e andarseli a prendere per poi maneggiarli con cura e dargli nuova vita attraverso il riciclo creativo.

stooping

Sul web, ed in particolare su Instagram, ci sono diversi gruppi social che racchiudono gli stopping delle varie città. Dopo quello di New York che ha fatto da apripista, sono infatti nate diverse altre pagine che rappresentano le varie città. In Italia, la prima è stata quella di Milano, presente con l’account stooping milano. In linea generale basta però associare la parola stooping alla città di proprio interesse per trovare quasi sicuramente qualcosa o crearne addirittura una nuova.

Come riciclare gli oggetti trovati

I modi per riciclare gli oggetti trovati sono ovviamente tanti. Vi ricordate com’è facile dar vita a dei conigli porta fortuna di carta? Si passa quindi dal semplice abbellimento al vero e proprio restauro. Ognuno, ovviamente, farà ciò che gli riesce meglio e tutto recuperando oggetti altrimenti destinati alla rottamazione. Cosa che tra l’altro aiuterà a risparmiare e ad evitare nuovi acquisti. Un modo sicuramente alternativo e interessante per portare avanti il riciclo creativo e per farlo ottenendo qualcosa di nuovo e di bello con cui abbellire la propria casa.