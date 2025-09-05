Non bisogna perdere tempo, oggi ha un valore enorme e se lo hai in casa, venderlo può essere un vero affare per ottenere moltissimi soldi

Se si è desiderosi di avere un po’ di soldi liquidi da mettere da parte o da usare per qualche spesa o per togliersi uno sfizio, bisognerebbe controllare bene in casa se si ha una cosa in particolare che, al momento, ha raggiunto un valore record.

Si tratterebbe di una vera e propria fonte di soldi, basta solo vendersela in cambio di molti soldi. E’ qualcosa che comunemente è nelle case, in quantità chiaramente differenti rispetto alle singoli situazioni, ma è possibile che ognuno ne abbia un po’ tra le quattro mura domestiche o altrove.

Cosa vendere oggi per ottenere soldi? Conviene farlo subito

Se si hanno oggetti o gioielli d’oro e si ha il desiderio di avere un po’ di liquidi, questo è il momento giusto per vendere. Il motivo? Il prezzo dell’oro è arrivato a un record storico, parliamo di 3.539, 50 dollari l’oncia, ovvero 97,67 euro al grammo, un aumento del 35% rispetto all’inizio dell’anno. Praticamente vendere oggetti, gioielli e lingotti d’oro, al momento, sarebbe una fortissima fonte di guadagno.

E’ noto come l’oro sia ritenuto un “bene rifugio”, in pratica una fonte di ricchezza da avere nei momenti di crisi. E l’aumento del prezzo dell’oro è dovuto proprio alla difficile situazione geopolitica mondiale, motivo per cui è da tempo che il suo valore sta crescendo. Secondo la famosa banca di investimento Goldman Sachs, il prezzo dell’oro potrebbe arrivare a 4.000 dollari l’oncia del 2026, dunque crescere ancora di più, raggiungendo un importante record.

Ed è qui che la domanda sorge spontanea – anche in virtù di queste previsioni – conviene vendere ora o aspettare? La scelta chiaramente è del tutto personale, anche perché il valore dell’oro potrebbe tanto aumentare quanto calare, è piuttosto un’incognita per cui se si ha necessità di avere un po’ di liquidità subito, questo è senza dubbio un momento favorevole. Ce ne potranno essere di migliori, ma anche di peggiori e, come ogni investimento, si deve essere pronti a correre il rischio.

In tanti si chiedono perché il prezzo dell’oro negli ultimi tempi sia così tanto aumentato, fondamentalmente con i conflitti in Medio Oriente e la guerra in Ucraina, si è assistito a un rialzo rispetto a questo bene. Questo perché le banche centrali più influenti del mondo, hanno iniziato ad acquistare oro come mai era successo prima, per accrescere le loro riserve e così il valore è aumentato. La Cina, secondo i dati raccolti dal World Gold Council, è il paese che più ha acquistato oro, ma notevoli spese d’oro le hanno affrontate anche l’India, il Brasile e il Kazakistan.