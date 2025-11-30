Lidl, anticipa il regalo di Natale: a soli 19,99 euro è praticamente un omaggio
Hai voglia di rendere la tua casa tecnologica ma che, allo stesso tempo, non ti faccia spendere troppo in bolletta? Con questi elettrodomestici, il tutto sarà come tu vorrai e desideri.
Da Lidl c’è tutto quello che sogni per la tua casa e non solo ciò che ha a che fare con i prodotti alimentari. Ciò che stiamo per proporti è un vero affare che non puoi lasciarti scappare: conviene sia a te che al tuo portafoglio.
Stiamo parlando di alcuni elettrodomestici di cui non puoi fare a meno: alcuni ti aiutano nelle tue faccende, altri invece sono una mano santa in cucina. Quali sono?
Elettrodomestici a prezzi stracciati da Lidl: ecco quali sono
Quando si parla di casa, immediatamente si pensa alla cucina e a tutti i comfort che, in essa, si possono trovare. Ma giustamente, dall’altro lato ti starai domandando quanto ti costa avere degli elettrodomestici per la casa di questi tempi e pensi anche che non riuscirai mai ad acquistarli tutti. Se sai scegliere le offerte giuste, meno di quello che pensi. E in questo, Lidl ti dà una mano. Sì, perchè ciò di cui stiamo per parlarti davvero non ha eguali nel suo genere.
Questa catena di supermercati, infatti, non è dedita solo alla vendita di generi alimentari quanto anche dei prodotti per la cura della casa e della persona, ma anche di tutto ciò che può servire per l’arredamento della casa, e tutte le componenti per arricchire sempre di più la tua cucina. Da Lidl, infatti, in questo ultimo scorso di novembre, e in previsione delle prossime festività di Natale, ti offre ben 3 elettrodomestici ad un prezzo davvero stracciato.
Ma quali sono? Partiamo dall’affettatrice elettrica della Silvercrest, che ti costa solo 39.99€. E’ pensata per tagli netti e precisi ma, allo stesso tempo, senza fare sforzi. Ha una lama regolabile fino a 23 millimetri, ha una potenza di 120W ed ha al suo interno il coprilama, la vaschetta raccogli briciole, il tutto per un suo uso quotidiano pratico e semplice. Accanto a questo troverai anche il forno a microonde sempre della linea Silvercrest.
Ha una capienza di 17 litri e lo troverai al prezzo di soli 59€: una potenza di 700W, 6 livelli di cottura e un timer di 30 minuti. Piccolo e compatto, può adattarsi anche agli spazi più piccoli della tua cucina. In ultimo, troverai in offerta anche la macchina sottovuoto sigilla sacchetti, sempre della Silvercrest. Per mantenere sempre ottimi e pronti all’uso i tuoi alimenti, non puoi non acquistare questo elettrodomestico, anche perchè ti costa solo 19.99€.