Nel contesto della settimana più attesa per gli acquisti, Lidl rilancia la sua proposta per il Black Friday con un’offerta unica.

La catena tedesca, nota per la formula discount e l’eccellente rapporto qualità-prezzo, presenta un pacchetto promozionale che include tre elettrodomestici Silvercrest al prezzo complessivo di meno di 120 euro. Questa iniziativa, valida nei punti vendita Lidl da fine novembre, si inserisce nel solco della tradizione dell’azienda di offrire prodotti funzionali a costi contenuti, diventando un’occasione imperdibile per chi desidera rinnovare la propria cucina o fare regali pratici e apprezzati.

Tre elettrodomestici Silvercrest a un prezzo competitivo

Lidl, parte del Gruppo Schwarz e presente in Italia con numerosi punti vendita, conferma la sua leadership nel settore della grande distribuzione organizzata proponendo un bundle che include tre elettrodomestici di uso quotidiano a marchio Silvercrest, noto per la qualità garantita a prezzi accessibili. L’offerta, attiva dal 20 novembre, comprende:

Affettatrice elettrica Silvercrest : disponibile a 39,99 euro, è progettata per garantire tagli precisi con lama regolabile fino a 23 millimetri, alimentata da un motore da 120 watt. La dotazione include una slitta estraibile, un coprilama e una vaschetta raccogli-briciole, che facilitano l’utilizzo e la pulizia, assicurando sicurezza anche nell’uso quotidiano.

: disponibile a 39,99 euro, è progettata per garantire tagli precisi con lama regolabile fino a 23 millimetri, alimentata da un motore da 120 watt. La dotazione include una slitta estraibile, un coprilama e una vaschetta raccogli-briciole, che facilitano l’utilizzo e la pulizia, assicurando sicurezza anche nell’uso quotidiano. Forno a microonde Silvercrest da 17 litri : proposto a 59 euro, con potenza di 700 watt, offre sei livelli di potenza e un timer fino a 30 minuti. Le sue dimensioni compatte (44,6 × 24,1 × 35,9 cm) lo rendono particolarmente adatto per cucine di piccole dimensioni, studi o seconde case, unendo praticità e funzionalità essenziali.

: proposto a 59 euro, con potenza di 700 watt, offre sei livelli di potenza e un timer fino a 30 minuti. Le sue dimensioni compatte (44,6 × 24,1 × 35,9 cm) lo rendono particolarmente adatto per cucine di piccole dimensioni, studi o seconde case, unendo praticità e funzionalità essenziali. Macchina sottovuoto Silvercrest: al prezzo di 19,99 euro, questo dispositivo consente di conservare gli alimenti più a lungo grazie a due modalità di sigillatura, una tradizionale e una dedicata a prodotti delicati per preservarne freschezza e consistenza. Uno strumento versatile per chi ama preparare pasti in anticipo o vuole ottimizzare la durata degli alimenti.

Questa combinazione di prodotti, oltre a rispondere alle necessità di molte famiglie, si presenta come una proposta intelligente e conveniente in vista delle festività natalizie, con un costo complessivo inferiore ai 120 euro che ha reso virale l’iniziativa sui social e tra i consumatori.

La catena Lidl, fondata in Germania nel 1932 e parte del Gruppo Schwarz, si è affermata nel mercato europeo grazie a una formula che privilegia la qualità dei prodotti a marchio proprio e prezzi competitivi. Nel 2025, con oltre 12.000 punti vendita nel mondo, Lidl continua a innovare la propria offerta promozionale, sfruttando eventi commerciali come il Black Friday, che in Italia, così come in molti altri Paesi, si conferma momento chiave per gli acquisti natalizi e per l’elettronica di consumo.

L’offerta Lidl si inserisce in un contesto di crescente interesse per il Black Friday, evento nato negli Stati Uniti e ormai diffusissimo anche in Europa, che registra volumi di vendita sempre più elevati. Nel 2024, ad esempio, il Black Friday ha generato in Svizzera un fatturato stimato di 470 milioni di franchi, di cui una quota significativa proveniente dagli acquisti online. Anche in Italia, molte catene di distribuzione organizzata, tra cui Lidl, hanno intensificato le promozioni per rispondere alla domanda di consumatori sempre più attenti al risparmio e alla convenienza.

Con la sua proposta Silvercrest, Lidl punta a offrire un mix equilibrato di utilità, qualità e prezzo, capace di attrarre un ampio pubblico. Inoltre, grazie alla propria rete capillare di punti vendita e alla piattaforma Lidl Plus, l’azienda facilita l’accesso alle promozioni, aumentando la fidelizzazione dei clienti.