Il freddo è arrivato più gelido che mai questo inverno e, anche in quelle zone d’Italia dove la neve non si vede quasi mai, è arrivata. Di conseguenza, l’accensione dei termosifoni è, anch’essa partita.

Quando si pensa all’accensione dei riscaldamenti, l’attenzione e il pensiero corre subito alla bolletta dell’energia elettrica e a quanto tutto questo può venirci a costare. Ma ci sono alcuni piccoli trucchi che dobbiamo conoscere per poter risparmiare.

I termosifoni vanno accesi, sì, in casa, ma dall’altro lato è necessario capire se è bene averli sempre in tutte le stanze oppure no.

Termosifoni: come è bene accenderli e regolarli in casa

Quando le temperature iniziano a scendere, di conseguenza, ecco che si accendono i termosifoni. Ma quanto è sempre bene e comodo accenderli? E soprattutto, conviene sempre tenerli accesi per tutto il giorno, 24 ore su 24? A quanto pare no e, per questo motivo, molto spesso si sceglie una sorta di accensione alternata all’interno delle stanze, in alcuni ambienti li si spegne e in altri li si accende e viceversa. Questo, apparentemente, sembra farci risparmiare.

Sembrano essere soluzioni momentanee per poter contenere i consumi, tanto che in molti la scelgono come strategia intuitiva, quella di ridurre il riscaldamento in stanze che non sono “abitate”, dove non serve per capirci. Ma è davvero utile? Almeno una volta lo abbiamo fatto tutti, questo procedimento, nelle nostre case, domandandoci se davvero si possa risparmiare. Stando ad alcune verifiche, non è sempre una buona idea spegnere i termosifoni in alcune stanze e lasciarli accesi in altre.

Il motivo è legato all’equilibrio termico dell’appartamento: se un ambiente viene lasciato molto freddo a discapito di altri (che sono molto caldi) finisce per sottrarre calore alle altre stanze, quasi come si venisse ad uniformare la temperatura dappertutto. Questo ne fa conseguire che il sistema di riscaldamento lavora di più per riscaldare le stanze che a noi interessa, ma alla fine, riscalda anche quelle più fredde dove abbiamo chiuso i termosifoni.

Dall’altro lato, lasciare completamente una stanza al freddo non fa altro che aumentare muffa e umidità, specialmente se quest’ultima non ha pareti esposte al sole. Questo tipo di rischio aumenta nelle case che sono più isolate, dove si sente maggiormente il salto termico da una stanza all’altra. Come poter risolvere questa annosa questione? Innanzitutto riduciamo al minimo il calore dei singoli termosifoni, usando le valvole termostatiche.

Queste ci aiuteranno a regolare il calore in ogni singola stanza e a contribuire il mantenimento di una temperatura uniforme in tutta la casa.