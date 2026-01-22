Avere una casa sempre al top, a partire proprio dall’arredamento, è il sogno di tutti. Dall’altro lato, però, quello che non vorremmo fare è spendere una fortuna.

Niente paura perchè, in tutto questo, ci viene in aiuto Ikea, l’azienda svedese che sta diventando la leader nel settore dell’arredamento e, al tempo stesso, anche dell’arredamento funzionale e a poco costo. Questo è quello che ci propone, questa volta, per rendere il nostro salotto e la nostra casa davvero unici nel loro genere.

Nello specifico, per quel che riguarda le componenti di arredo, c’è un qualcosa che sta diventando davvero un must nelle nostre case.

Ikea rivoluziona una delle sue migliori librerie

Quando si parla di arredamento innovativo, sia per quel che riguarda i prezzi che i materiali utilizzati, il pensiero corre ad Ikea, l’azienda svedese che sta rinnovando il gusto di arredare a poco prezzo a partire proprio dalle nostre case. Ogni anno propone delle diverse soluzioni di arredamento, per tutti i gusti e per tutte le tasche. Questo mese ci sono tante novità in ballo. Hai voglia di qualcosa di diverso e innovativo per il tuo salotto? Magari una libreria che non sia la solita ma che strizzi l’occhio verso un qualcosa di design e di moderno?

Sei nel posto giusto perchè Ikea propone delle offerte uniche che non puoi lasciarti scappare, soprattutto se si tratta di modernizzare la tua casa o, anche, un solo ambiente. Soluzioni che siano efficienti nella loro funzionalità ma anche belle da vedere: quella di cui vi parleremo ora è una libreria, ma non di quelle tradizionali, ma una delle più vendute e ricercate nei reparti Ikea: la Billy. Questa volta, però, cambia colore e la ritroverai in versione nero.

Non più la libreria economica che c’era prima, ma questa volta è ancora più ricca: la profondità è aumentata, nuove ante che proteggono dalla polvere e lo spazio che aumenta anche per gli oggetti ingombranti. Per quel che riguarda il suo montaggio, la novità per eccellenza è che sono spariti i chiodini, il tipico fastidio (che alcune volte era anche visibile) per il mantenimento del pannello posteriore. Anche la scelta dei materiali è nuova: una lamina di carta ad alta densità, più resistente che troveri anche lungo i suoi bordi.

Ma è soprattutto il nuovo colore nero a dare quel maggiore effetto “luxury” che ci aspettavamo, che fa di questa libreria (che sia posizionata nel tuo salotto o in camera) un oggetto di arredo diverso dal solito che strizza davvero l’occhio al design. Inoltre, il colore nero amplifica il senso di ordine. 41 sono i nuovi centimetri di profondità, rispetto ai 28 della versione precedente: insomma, davvero un qualcosa che devi assolutamente avere in casa.