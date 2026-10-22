Pompe di calore e data center AI: come rimodellano la flessibilità della rete elettrica

La flessibilità della rete elettrica diventa risorsa strategica con pompe di calore e data center AI. Come demand response e aggregatori trasformano il mercato dell'energ

Quando un data center che addestra modelli di intelligenza artificiale assorbe in pochi minuti tanta corrente quanta ne consuma un intero quartiere residenziale, la domanda non è più solo “dove si produce energia” ma “come si gestisce chi la usa”. È questo il cuore del dibattito sulla flessibilità della rete elettrica: la capacità di bilanciare in tempo reale produzione e consumo in un sistema sempre più frammentato, dove accanto alle centrali tradizionali compaiono migliaia di pompe di calore, batterie domestiche e server farm che non dormono mai.

Cosa significa davvero flessibilità nel mercato elettrico

Nel gergo tecnico, la flessibilità elettrica indica la capacità di un sistema di adattare rapidamente il proprio carico — aumentandolo o riducendolo — per mantenere stabile la frequenza della rete. Finché la generazione era concentrata in grandi impianti programmabili, questo compito spettava quasi esclusivamente ai produttori. Con la crescita delle rinnovabili non programmabili — fotovoltaico e eolico in testa — l’equazione si complica: il sole non si accende su richiesta, e il vento non soffia quando la domanda sale.

La risposta più logica è spostare parte del problema dal lato della produzione a quello del consumo. Si chiama demand response, ovvero risposta della domanda: invece di accendere una centrale di riserva, si sposta nel tempo il consumo di un elettrodomestico, di un impianto industriale, o di un data center. Il risultato netto è lo stesso — la rete rimane in equilibrio — ma il costo e le emissioni associate possono essere molto diversi.

Secondo quanto riportato da BKW, operatore attivo nei mercati dell’energia di regolazione, la flessibilità è diventata una risorsa strategica nei mercati europei, con una crescente attenzione ai meccanismi di bilanciamento near real time.

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Le pompe di calore: un problema che può diventare soluzione

Le pompe di calore sono uno degli asset più discussi in questo contesto. Sono efficienti, sono centrali nella strategia europea di decarbonizzazione del riscaldamento, e si stanno diffondendo rapidamente in Italia e in tutta Europa. Ma hanno anche un lato critico: tendono a concentrare i consumi nelle ore di punta, specialmente nelle mattine invernali, quando milioni di abitazioni si riscaldano contemporaneamente.

Studi condotti da RSE (Ricerca Sistema Energetico) hanno analizzato proprio questa doppia natura delle pompe di calore: da un lato contribuiscono in modo significativo ai picchi di domanda elettrica, dall’altro dispongono di un potenziale di flessibilità considerevole. La logica è semplice: una pompa di calore non deve necessariamente funzionare esattamente nel momento in cui la rete è sotto pressione. Se il serbatoio di accumulo termico è dimensionato correttamente, l’impianto può anticipare il riscaldamento di un’ora o due, oppure ridurre temporaneamente la potenza assorbita, senza che l’occupante dell’abitazione percepisca alcuna differenza di comfort.

Ricerche tedesche citate in ambito accademico e divulgativo hanno mostrato che le pompe di calore, se aggregate e gestite in modo coordinato, possono offrire una risposta di flessibilità paragonabile a quella di piccole centrali di regolazione. Il punto critico è l’aggregazione: una singola pompa di calore domestica vale poco sul mercato dell’energia, ma diecimila pompe gestite da un aggregatore diventano un asset rilevante.

L’ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) ha riconosciuto il ruolo delle pompe di calore negli obiettivi di decarbonizzazione italiani, coerentemente con il Green Deal europeo, e ha aperto la strada a meccanismi di demand response che coinvolgono anche i consumatori residenziali. Il quadro regolatorio è ancora in evoluzione, ma la direzione è chiara.

I data center dell’IA: da problema a risorsa potenziale

Se le pompe di calore sono una sfida gestibile, i data center dedicati all’intelligenza artificiale rappresentano una variabile di ordine superiore. La domanda di energia di questi impianti è cresciuta in modo esponenziale negli ultimi anni, trainata dall’addestramento di modelli linguistici di grandi dimensioni, dai motori di ricerca generativi, dai servizi cloud e dalle applicazioni aziendali basate sull’IA. In Italia, il rapporto pubblicato nel 2026 da WWF Italia sui data center documenta una crescita della domanda energetica di questi impianti particolarmente accentuata dal 2023 in poi.

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Il paradosso è che questi stessi data center potrebbero, almeno in parte, contribuire alla flessibilità della rete elettrica anziché aggravarla. Come? Attraverso la modulazione dei carichi computazionali non urgenti. Non tutto ciò che avviene in un data center deve avvenire in questo preciso momento: l’addestramento di un modello, la sincronizzazione di archivi, l’elaborazione di dati batch possono essere spostati nelle ore in cui l’energia è abbondante e a basso costo — tipicamente quando soffia il vento o splende il sole — e ridotti nelle ore di picco.

Questa prospettiva, analizzata da QualEnergia, trasforma concettualmente i grandi data center da consumatori rigidi a carichi flessibili. Non è fantascienza: alcune strutture di grandi dimensioni già partecipano a programmi di interrompibilità, impegnandosi contrattualmente a ridurre i consumi su richiesta del gestore di rete in cambio di compensazioni economiche. La sfida è estendere questi meccanismi su scala più ampia e renderli compatibili con le esigenze operative degli impianti.

Il ruolo degli aggregatori e i mercati near real time

Né le pompe di calore domestiche né i data center possono partecipare autonomamente ai mercati dell’energia di regolazione. Servono intermediari tecnici e commerciali: gli aggregatori di flessibilità. Questi soggetti raccolgono la disponibilità di modulazione di decine o centinaia di impianti diversi, la consolidano in un’offerta omogenea e la vendono sui mercati del bilanciamento, che in Europa si stanno sempre più orientando verso sessioni di scambio ravvicinate all’ora di consegna.

Il mercato near real time — quello che opera a quindici minuti, a mezz’ora dall’erogazione — è particolarmente adatto alla flessibilità distribuita, perché consente di rispondere a variazioni improvvise nella generazione rinnovabile senza dover pianificare tutto il giorno prima. La FIRE (Federazione Italiana per l’uso Razionale dell’Energia), attiva nel settore energetico dal 1987, ha contribuito a diffondere la cultura della gestione razionale dell’energia anche in questo ambito, promuovendo la consapevolezza sulla flessibilità come leva di efficienza.

La convergenza tra pompe di calore, data center, sistemi di accumulo e veicoli elettrici sta delineando un modello di rete molto diverso da quello del secolo scorso. Non più una piramide con pochi grandi produttori in cima e milioni di consumatori passivi alla base, ma una rete di risorse distribuite che interagiscono in tempo reale, scambiando non solo energia ma anche servizi di sistema. La flessibilità della rete elettrica non è più una funzione residuale affidata alle centrali di punta: sta diventando un’infrastruttura a sé stante, con attori, mercati e regole proprie, ancora in costruzione ma già decisiva per la transizione energetica.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.