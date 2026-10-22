Fondo Energia Emilia Romagna riapre per ESCo e imprese: come accedere alle agevolazioni sui finanziamenti

La Regione Emilia-Romagna ha riaperto i battenti del Fondo Energia Emilia Romagna, lo strumento di finanza agevolata pensato per sostenere imprese, ESCo e professionisti che vogliono investire in efficienza energetica, autoproduzione da fonti rinnovabili e processi di economia circolare. La finestra di candidatura è aperta dal 12 ottobre 2026 alle ore 11:00 fino al 30 novembre 2026 alle ore 16:00, salvo esaurimento anticipato delle risorse disponibili. Per chi opera nel settore energetico o gestisce un’impresa con consumi rilevanti, vale la pena capire come funziona davvero questo strumento e a chi conviene presentare domanda.

Che cos’è il Fondo Energia e perché esiste

Il Fondo Energia Emilia Romagna è uno strumento di finanza agevolata istituito dalla Regione per accompagnare le imprese del territorio verso una maggiore autonomia energetica e una riduzione dei consumi. Non si tratta di un contributo a fondo perduto, ma di un finanziamento a tasso agevolato che abbatte significativamente il costo del capitale necessario per realizzare interventi strutturali.

Il fondo rientra nel quadro del PR FESR 2021-2027, il Programma Regionale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, ed è quindi inserito in una strategia più ampia di transizione energetica finanziata con risorse europee. Questo non è un dettaglio secondario: significa che le procedure di accesso, le rendicontazioni e i requisiti di ammissibilità seguono regole precise, con controlli che possono essere più stringenti rispetto a bandi regionali ordinari.

Come funziona il finanziamento: la struttura del prestito

La caratteristica più rilevante del Fondo Energia è la sua composizione mista. Il finanziamento approvato si divide in due quote:

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75% a tasso zero , coperto da fondi pubblici regionali;

, coperto da fondi pubblici regionali; 25% a tasso convenzionale, erogato dalla banca partner a un tasso non superiore a Euribor 6 mesi + 4,99%.

In termini pratici, questo significa che su un finanziamento da 100.000 euro, tre quarti dell’importo non genera interessi. Il costo effettivo del credito risulta quindi molto inferiore rispetto a un prestito bancario standard, e questo può fare la differenza nella valutazione di convenienza di un intervento energetico.

L’importo minimo richiedibile è 25.000 euro, mentre il massimo per singola impresa arriva a 1.000.000 di euro. La durata del finanziamento può estendersi fino a 96 mesi, ovvero otto anni, un orizzonte temporale che permette di pianificare il rimborso in modo compatibile con i risparmi energetici attesi dall’intervento.

Chi può accedere al Fondo Energia Emilia Romagna

I beneficiari ammissibili comprendono categorie diverse, il che rende questo strumento più flessibile rispetto ad altri fondi regionali. Possono presentare domanda:

Imprese con sede o unità operativa in Emilia-Romagna che intendono ridurre i propri consumi energetici o installare impianti per l’autoproduzione;

con sede o unità operativa in Emilia-Romagna che intendono ridurre i propri consumi energetici o installare impianti per l’autoproduzione; ESCo (Energy Service Companies), le società di servizi energetici che operano tipicamente con contratti di prestazione energetica, realizzando gli interventi per conto dei clienti finali e recuperando l’investimento attraverso i risparmi generati;

(Energy Service Companies), le società di servizi energetici che operano tipicamente con contratti di prestazione energetica, realizzando gli interventi per conto dei clienti finali e recuperando l’investimento attraverso i risparmi generati; Consulenti e professionisti, una categoria che amplia la platea rispetto ai soli soggetti industriali.

L’inclusione delle ESCo è particolarmente significativa. Queste società spesso si fanno carico del rischio finanziario degli interventi energetici, e avere accesso a capitale a basso costo può rendere economicamente sostenibili progetti che altrimenti non raggiungerebbero il punto di pareggio. Per le piccole e medie imprese che non vogliono gestire direttamente un intervento complesso, affidarsi a una ESCo finanziata tramite questo fondo può essere una soluzione concreta.

Quali interventi sono ammissibili

Il fondo sostiene tre aree principali di investimento: la riduzione dei consumi energetici, l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili e i processi di economia circolare. Si tratta di categorie volutamente ampie, che possono includere interventi molto diversi tra loro: dall’efficientamento degli impianti di illuminazione industriale all’installazione di pannelli fotovoltaici, dall’ottimizzazione dei sistemi di climatizzazione alla revisione dei processi produttivi per ridurre gli sprechi di energia e materiali.

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Le condizioni dettagliate del bando, inclusa la lista puntuale degli interventi ammissibili e i requisiti tecnici, sono state rese disponibili sul sito dedicato a partire dal 28 settembre 2026. Prima di strutturare una richiesta, è indispensabile consultare la documentazione ufficiale per verificare che l’intervento previsto rientri nei criteri di eleggibilità: non tutti gli investimenti in campo energetico sono automaticamente ammissibili, e una progettazione sbagliata può comportare il rigetto della domanda o problemi in fase di rendicontazione.

Come orientarsi nella presentazione della domanda

Il Fondo Energia non è uno strumento a sportello automatico. Richiede una progettazione preliminare dell’intervento, una valutazione della fattibilità economica e la predisposizione di documentazione tecnica e finanziaria. Per le imprese senza esperienza specifica in materia di incentivi regionali, il rischio è di sottovalutare la complessità amministrativa.

Alcuni aspetti pratici da tenere a mente:

La scadenza del 30 novembre 2026 potrebbe essere anticipata se le risorse si esauriscono prima: non conviene attendere l’ultimo momento;

potrebbe essere anticipata se le risorse si esauriscono prima: non conviene attendere l’ultimo momento; La quota bancaria del finanziamento (il 25% a tasso convenzionale) richiede comunque un’istruttoria creditizia da parte dell’istituto di credito partner, quindi l’azienda deve avere un profilo di rischio compatibile;

Per interventi complessi, il coinvolgimento di una ESCo o di un consulente energetico certificato può semplificare sia la progettazione tecnica sia la gestione della pratica.

Le informazioni aggiornate e la documentazione ufficiale sono consultabili attraverso il portale Rete Agevolazioni della Regione Emilia-Romagna, che raccoglie tutti i dettagli del bando e le istruzioni operative per la presentazione delle domande.

Per le imprese emiliano-romagnole che stanno valutando investimenti in campo energetico, questa riapertura rappresenta un’occasione concreta di accedere a capitale a condizioni difficilmente replicabili sul mercato ordinario. La combinazione tra tasso zero sulla quota pubblica e durata fino a otto anni rende lo strumento adatto anche a interventi di una certa entità, purché si affronti la fase di progettazione con la necessaria attenzione tecnica e documentale.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.