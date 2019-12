Ambiente, Costa: "Il Green New Deal opportunità unica"

Di Rosario Scelsi venerdì 20 dicembre 2019

L'Italia vuole essere in prima linea per la neutralità climatica al 2050. Il ministro dell'ambiente Sergio Costa auspica un cambio di paradigma.

L'ambiente è malato e noi, che siamo stati i portatori del virus, dobbiamo indossare adesso i panni dei medici per cercare di salvarlo. Il tempo stringe, perché le ultime evidenze scientifiche indicano la necessità di agire tempestivamente. Muoversi nell'ottica della sostenibilità è importante, in tutti gli ambiti.

Il ministro dell'ambiente Sergio Costa auspica un cambio paradigmatico del modello di sviluppo, che sia più rispettoso del nostro pianeta. Queste le sue parole: "Il Green New Deal rappresenta anche un'opportunità unica per il miglioramento della qualità della vita dei cittadini; rispetto dell'ambiente, sviluppo economico e sociale devono procedere in parallelo".

"Come punto di partenza – prosegue il ministro - è necessario che tutti gli stati si adoperino per raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni e per mettere in campo sforzi aggiuntivi per il raggiungimento della neutralità climatica al 2050. Una meta il cui perseguimento vedrà l'Italia in prima linea".

Fonte | Ministero dell'Ambiente