Auto ibride: BMW i8 Roadster Limelight Edition

Di Rosario Scelsi domenica 22 dicembre 2019

Colore esclusivo e interni in Alcantara® per la BMW i8 Roadster, nell'esemplare unico Limelight Edition, che si veste con un abito luminoso.

BMW I8 ROADSTER LIMELIGHT EDITION

Ogni tanto anche le auto ibride vengono personalizzate dai canali ufficiali, come nel caso della BMW i8 Roadster Limelight Edition, realizzata da BMW Italia con un allestimento che coniuga design, esclusività e sostenibilità.

Questo esemplare unico dal design futuristico si distingue per il colore esclusivo e per gli interni in Alcantara®, materiale 100% carbon neutral, con richiami al medesimo colore.

Il raffinato "ingrediente" veste i sedili, la plancia, i pannelli porta ed il volante ora in nero con impunture a contrasto, ora alternando nero e color lime in nuance con la livrea esterna con forature laser che creano un disegno ispirato all'elica del logo BMW replicato in modo armonico e seguendo le linee sinuose degli interni.

Il risultato mette sullo stesso binario design, esclusività e sostenibilità, per una one-off preziosa e attenta all'ambiente. Ricordiamo che questa auto sportiva bavarese è spinta da un sistema ibrido plug-in composto da un motore elettrico e da un propulsore termico che agiscono insieme, sviluppando una potenza massima di 275 kW/374 CV.

In termini di performance, ciò si traduce in un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 4,6 secondi con un consumo combinato di carburante, calcolato nel ciclo di prova UE per veicoli ibridi plug-in, di 2,1 litri di carburante e 14,5 kWh di energia elettrica per 100 chilometri. Le emissioni di CO2 sono di 46 grammi per chilometro.