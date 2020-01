Ducati MIG-S: e-MTB nel segno del piacere di guida

Di Rosario Scelsi sabato 25 gennaio 2020

Nel catalogo delle e-bike del marchio di Borgo Panigale c'è anche la MIG-S, una All Mountain che affronta con naturalezza gli scenari in fuoristrada.

La Ducati MIG-S è una bicicletta a pedalata assistita che si presta all'uso sportivo in contesti difficili, essendo strutturata per trovarsi a suo agio anche fuori dalle strade asfaltate. Si tratta, nello specifico, di una e-MTB destinata a chi cerca un mezzo agile, efficace e divertente, per vivere in modo intenso la passione a due ruote.

Con questo modello è possibile affrontare sentieri difficili, con una guidabilità di alto livello. Il merito è della qualità costruttiva e del pacchetto tecnico, che comprende: forcella Marzocchi Bomber Z2, ammortizzatore Fox Float TPS, freni Sram Guide T a 4 pistoni, cerchi Thok e-plus da 29" all'anteriore e 27,5" al posteriore, trasmissione Sram SX a 12 velocità 11-50.

Un simile armamentario consente alla Ducati MIG-S di muoversi naturalmente in ambienti complessi, mettendo il ciclista a proprio agio e limitando gli strattoni, grazie all'escursione di 150mm all'anteriore e di 140mm al posteriore.

Cuore elettrico di questa e-MTB con telaio in alluminio 6061 T4 T6 è un motore Shimano Steps E8000 con batteria Shimano da 504Wh. L'attenta collocazione degli elementi nella struttura portante del modello consente un abbassamento del baricentro, un miglior centraggio delle masse e, quindi, una superiore agilità in strada e in fuoristrada.

Fonte | Ducati