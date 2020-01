Perini Navi Eco-Tender 25m vince premio a Monte-Carlo

L'Eco-Tender 25m di Perini Navi ha vinto il premio "Ambiente ed Energia" alla prima edizione del MDO.Montecarlo Prize 2019. Il riconoscimento internazionale è rivolto alle migliori aziende del mondo che si distinguono per innovazione, tecnologia, design e sostenibilità ed è promosso da SAM MDO sotto l'alto patronato del Principe Alberto II di Monaco. Lo Yacht Club di Monte-Carlo ha fatto da cornice alla cerimonia di premiazione.

Edoardo Tabacchi (Vice Presidente e azionista di maggioranza di Perini Navi) commenta così il successo raccolto: "Siamo orgogliosi di questo premio perché è dedicato alle aziende che si mettono in evidenza per qualità e innovazione, caratteristiche che ben descrivono le imbarcazioni Perini Navi".

L'Eco-tender 25m apre la flotta del cantiere verso nuovi orizzonti. Questa imbarcazione, plasmata in alluminio, è attenta alla mobilità sostenibile: per questo dispone di un sofisticato sistema di propulsione ibrida multipla, sviluppato da Siemens.

Quattro le modalità operative, per consentire la massima flessibilità. Scopriamole insieme nel dettaglio:

• Modalità diesel: due motori diesel MAN(2x1213kW) alimentano due idrogetti Hamilton per una velocità massima superiore a 30 nodi.

• Modalità ibrida: un motore aziona l'idrogetto e funge anche da generatore, alimentando il motore elettrico che aziona l'altro idrogetto.

• Modalità diesel-elettrica: un generatore da 130kW fornisce elettricità ai due motori elettrici per azionare gli idrogetti.

• Modalità zero emissioni: per manovre o piccoli tragitti privi di emissioni e di rumore, un gruppo di batterie alimenta entrambi gli idrogetti tramite i motori elettrici, per velocità di 8 nodi e una durata di circa un'ora.