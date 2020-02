E-bike Husqvarna Bicycles Grand Urban 4

Di Rosario Scelsi domenica 23 febbraio 2020

Una bici a pedalata assistita firmata Husqvarna, per la mobilità sostenibile in ambito urbano ed extra-urbano, che soddisfa i bisogni degli utenti green.

Nel comparto delle e-bike recitano il loro ruolo i prodotti del catalogo Husqvarna Bicycles. Nella categoria delle E-Urban/City, l'azienda propone le linee Gran Urban, Gran City e Eco City. Della prima fa parte, come modello d'accesso, la bicicletta a pedalata assistita Gran Urban 4, perfetta per qualsiasi avventura urbana, ma non solo, essendo adatta agli spostamenti quotidiani anche fuori dai confini della città.

Proposta, al momento in cui scriviamo l'articolo, al prezzo di 3.599 euro, questa e-bike di gradevole taglio stilistico gode della spinta di un motore Shimano STePS DU-E6100, con batteria Shimano BT-E8035, completamente integrata nel telaio.

I freni sono a disco, sia all'anteriore che al posteriore, per rallentare efficacemente la marcia di questa Urban/City, pensata per mettere a proprio agio gli utilizzatori, offrendo tutto il necessario per non pagare dazio in termini di funzionalità nell'ambito dello specifico uso. Comoda, in tal senso, la presenza di un portapacchi in lega, con capacità di carico di 25 chilogrammi. Il peso della bicicletta a pedalata assistita Husqvarna Bicycles Grand Urban 4 è pari a 26.7 chilogrammi.

Fonte | Husqvarna Bicycles