Tesla Model S: certificate le 400 miglia dall'EPA

Di marcogrigis martedì 16 giugno 2020

La Tesla Model S è la prima auto elettrica a raggiungere le 400 miglia d'autonomia, certificate ufficialmente dall'EPA.

La Tesla Model S Long Range Plus è la prima vettura elettrica a raggiungere ufficialmente le 400 miglia di autonomia. Della capacità di questa auto di raggiungere un così importante risultato - poco meno di 700 chilometri - se ne discute ormai da diverse settimane. Ma ora arriva la certificazione dell'EPA, così come Elon Musk ha annunciato sulla piattaforma Twitter.

La nuova Tesla Model S Lon Range Plus ha infatti superato tutti i test di EPA assestandosi sulle 402 miglia di autonomia, il primo mezzo della sua categoria a tagliare questo traguardo. Le verifiche sul campo indipendenti condotte dall'azienda, e che avevano già confermato le possibilità della vettura, sono quindi state confermate anche a livello istituzionale. Entusiasta Elon Musk, il quale ha annunciato il successo ottenuto via Twitter, così come già accennato:

Tutte le Model S prodotte da fine gennaio hanno ora 402 miglia di autonomia. Questo solo per renderlo ufficiale.

Come ampiamente noto, la precedente certificazione riportava 391 miglia per questa vettura, tanto da aver sollevato il disappunto dello stesso Musk. Il CEO di Tesla aveva contestato le verifiche condotte dall'Agenzia statunitense per la protezione dell'ambiente, per un errore d'uso che ha comportato la perdita del 2% dell'autonomia durante la fase di test. È stata quindi richiesto un secondo monitoraggio e, questa volta, l'auto elettrica non ha tradito le aspettative.

Per raggiungere questo traguardo, la Model S è stata sottoposta a modifiche minori, come l'inclusione di un nuovo pacco batteria, l'inclusione di ruote maggiormente aerodinamiche e un miglior sistema di gestione del risparmio energetico interno. Il risultato è stato un aumento del 20% dell'autonomia rispetto all'edizione 2019 della vettura. Nel frattempo, Tesla già pensa in grande: potrebbe essere la prima società a introdurre batterie da 1 milione di miglia, da intendersi come complessivi per l'intero ciclo di vita dell'automobile.

Tesla Model S now first ever electric vehicle to receive EPA range rating above 400 miles! https://t.co/EOTwVfvHS5 — Elon Musk (@elonmusk) June 15, 2020

Fonte: The Verge