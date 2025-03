Allungare la vita: ecco quante ore di sonno ti servono al giorno

Approfondimento sui pericoli di dormire troppo o troppo poco e l’importanza di un sonno equilibrato per una vita più lunga e sana.

Un recente studio ha rivelato che dormire meno di sette ore o più di nove ore a notte può notevolmente aumentare il rischio di mortalità per qualsiasi causa. La ricerca, condotta su quasi 47.000 partecipanti, evidenzia che mantenere un equilibrio nel sonno è fondamentale per la salute a lungo termine.

Dettagli della ricerca sulla qualità del sonno e i suoi risultati

La ricerca, pubblicata su Jama Network Open, è stata realizzata da esperti del Vanderbilt University Medical Center di Nashville, Tennessee. Gli studiosi hanno analizzato le variazioni del sonno di 47.000 partecipanti nel corso di cinque anni. Questo studio ha identificato nove diverse traiettorie del sonno, seguite da un monitoraggio di dodici anni. Il risultato principale evidenzia che le persone che dormivano tra le sette e le nove ore per notte avevano un rischio di mortalità inferiore rispetto a coloro che avevano un sonno insufficiente o eccessivo.

Corretta routine del sonno – ecoblog.it

Statistiche sui decessi e le loro cause durante il periodo di studio

Durante il periodo di studio, sono stati registrati 13.579 decessi. Di questi, 4.135 sono stati attribuiti a malattie cardiovascolari, 3.067 a tumori e 544 a malattie neurodegenerative. Il rischio di mortalità era significativamente più alto per coloro che alternavano periodi di sonno insufficiente a quelli di sonno eccessivo, con un aumento del rischio del 29%. Questo dato sottolinea l’importanza di mantenere una routine del sonno stabile.

L’importanza di abitudini di sonno sane per la longevità

I risultati dello studio suggeriscono che mantenere buone abitudini di sonno è cruciale per ridurre il rischio di morte per qualsiasi causa. La qualità del sonno non riguarda solo il benessere immediato ma ha implicazioni significative per la salute a lungo termine. Dormire in modo equilibrato, tra le sette e le nove ore per notte, può contribuire a una vita più lunga e sana.

Legame tra sonno e salute

La ricerca fornisce prove solide che un sonno equilibrato è un fattore determinante per la salute e la longevità. Evitare di dormire troppo o troppo poco può ridurre notevolmente i rischi di mortalità precoce. È fondamentale adottare e mantenere abitudini di sonno regolari per promuovere un benessere duraturo. Prestare attenzione al proprio riposo notturno può essere uno dei segreti per una vita più sana e lunga.