Auto elettriche: nel 2025 supereranno benzina e diesel

Le vendite di auto elettriche potrebbero superare benzina e diesel in pochissimi anni, con un sorpasso atteso già per il 2025. È quanto emerge da una nuova ricerca condotta da Auto Trader, una delle principali piattaforme per il mercato auto britannico: l’interesse per la mobilità sostenibile cresce a ritmi più elevati rispetto a quanto ipotizzato soltanto pochi mesi fa.

A garantire la spinta finale alle vetture elettriche potrebbero essere le future politiche di listino, quando a partire dal 2024 i prezzi tra queste automobili e le più comuni diesel e benzina saranno praticamente sovrapponibili.

Auto elettriche, vicino il sorpasso

Secondo le previsioni di Auto Trader, entro il 2024 l’universo delle elettrificate – quindi comprese anche le vetture ibride plug-in – supererà complessivamente il mercato delle classiche soluzioni a combustione. E un anno più tardi, nel 2025, basteranno solo le 100% elettriche per ottenere il medesimo risultato.

A generare tanta fiducia in questo nuovo fronte della mobilità è l’andamento segnato nel 2020. Forse anche a causa della pandemia da coronavirus, la domanda di veicoli a benzina o diesel è calata sensibilmente. Allo stesso tempo, però, è aumentata in modo inaspettato la domanda di auto elettriche, tanto da aver raggiunto in tutta Europa delle cifre record. Un traguardo che appariva del tutto impensabile soltanto alla fine del 2019, merito sia degli incentivi che i vari Stati hanno deciso di concedere per l’acquisto di queste vetture che a un’accresciuta attenzione alle necessità dell’ambiente. Solo nel Regno Unito, negli ultimi 12 mesi le immatricolazioni di elettriche hanno segnato quota +186%, contro una crescita dello 6.6% raggiunta nel precedente 2019.

Per arrivare alle proprie previsioni, il marketplace britannico ha anche analizzato i trend degli utenti sui motori di ricerca. Tra il dicembre del 2019 e lo stesso mese del 2020, la richiesta di informazioni sulle elettriche da parte dei navigatori in rete è cresciuta di ben 78 punti percentuali. Contestualmente, i veicoli a benzina hanno raggiunto soltanto un aumento dello 0.6% sempre nelle ricerche, mentre il diesel è addirittura diminuito del 7.7%. Considerando come già gennaio 2021 abbia fatto registrare un’interesse in ulteriore crescita per le 100% elettriche, se il trend si manterrà stabile il sorpasso nelle immatricolazioni potrebbe avvenire in poco meno di quattro anni.

Stando alla previsione, entro il 2030 oltre il 30% delle auto in circolazione nel Regno Unito sarà elettrica, mentre nel 2040 i motori benzina e diesel potrebbero scomparire completamente dalle strade.

Fonte: Scotsman