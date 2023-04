Non buttare la carta delle uova di Pasqua. Riciclala così!

La carta delle uova di Pasqua si può riciclare in svariati modi. Scopriamo quali sono i più semplici da mettere in pratica.

Pasqua è ormai passata e anche le ultime uova stanno terminando, lasciandosi dietro la carta che le avvolgeva fino a qualche giorno fa. Questa carta, che per molti è bella da vedere ma inutile in quanto ad utilizzi, può invece essere utilizzata in modi diversi e tutti estremamente utili.

Nei giorni scorsi abbiamo già affrontato l’argomento riciclo relativo alle confezioni delle uova di Pasqua. È però il caso di soffermarci sulla carta in quanto può rivelarsi utile anche dentro casa, rendendo la stessa più pratica in modo davvero semplice e veloce.

Come riutilizzare la carta delle uova di Pasqua

Colorata, lucida ed in grado di attirare gli sguardi, la carta che avvolge le uova di Pasqua è sempre piacevole da vedere. Eppure, ogni anno, viene buttata via senza ritegno e senza considerare i tanti modi in cui può tornare utile.

uova di pasqua

Ci sono infatti diversi usi che si possono fare a partire da questo elemento e che risultano davvero utili. Se ben stirata, ad esempio, può diventare della carta regalo perfetta per ogni occasione e di sicuro gradimento per i più piccoli. Restando in tema bambini, può essere usata per foderare i cassetti dei giochi (e non solo) al fine di non rovinarli.

Se si ama l’effetto lucido, la si può usare anche per rivestire libri e quaderni o, in alternativa, per abbellire diari o dar vita a segnalibri di cartone da rivestire in modo originale. Inoltre, se tagliata a strisce sottili, la carta che avvolge le uova può diventare il giusto elemento decorativo per addobbi di Natale o per altre feste.

Altri modi per riciclare dopo Pasqua

Chi si stanca del cioccolato da mangiare da solo può ovviamente usarlo per dar vita a dolci o creme spalmabili da gustare sul pane o all’interno di torte o muffin. Allo stesso tempo, le confezioni di plastica all’interno delle uova possono diventare astucci o porta oggetti.

I modi per riciclare tutto ciò che riguarda le uova sono davvero tanti. E persino i regali che non si apprezzano particolarmente o che risultano doppi possono essere donati a qualcuno che, invece, potrebbe desiderarli. Il tutto per un riciclo totale e totalmente green.