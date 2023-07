Citroen My Ami Buggy è tutto esaurito

Il mio Ami Buggy di Citroen è andato esaurito a tempo di record, ma questa non è la vera storia

Il piccolo runabout elettrico di Citroen, il My Ami Buggy, è andato esaurito a tempo di record in Europa. 800 esemplari del veicolo sono stati venduti in sole 10 ore quando è stato lanciato nel giugno 2023.

Il My Ami Buggy è un piccolo veicolo elettrico a due posti progettato per la guida in città. Con una velocità massima di 50 km/he un’autonomia di 75 km; è lento e non va molto lontano. Allora perché si è esaurito così in fretta?

Ci sono alcuni motivi per cui My Ami Buggy è andato esaurito così rapidamente ai consumatori: è un veicolo unico ed elegante non disponibile in molti altri mercati. È conveniente, il che lo rende un’opzione attraente per gli abitanti delle città, e il veicolo è elettrico, il che fa appello ai consumatori che cercano un’opzione di trasporto più sostenibile. Il veicolo è economico, con un prezzo a partire da $ 8500 USD. Ci sono molte motociclette che costano più di questo passeggino, ma questo veicolo ti terrà al caldo e all’asciutto durante i tuoi spostamenti.

Il successo del My Ami Buggy è un segno della crescente popolarità dei veicoli microelettrici in Europa. Man mano che sempre più consumatori si interessano ai veicoli elettrici, possiamo aspettarci di vedere sempre più produttori tradizionali fornire opzioni e sempre più sulle nostre strade nei prossimi anni.

Le aziende prendono nota:

Ci si è concentrati sulle vendite al consumo di My Ami Buggy nella popolare copertura dei media automobilistici e penso che sia fuorviante. Il sito Citroen per My Ami Buggy ha un’intera sezione di pagine dedicate agli acquirenti commerciali. Stiamo assistendo a una grande spinta da parte delle città per guidare la decarbonizzazione economica, ci sono molti che credono che le città abbiano il maggiore impatto potenziale in questo sforzo.

Uno dei principali risultati della tendenza alla decarbonizzazione civica è il passaggio a zone con aria pulita nei centri urbani. Le zone con aria pulita stanno diventando sempre più restrittive nei confronti dei veicoli alimentati a combustibili fossili e i veicoli per le consegne non sono esenti. Questo, combinato con l’alto costo dei combustibili fossili e le previsioni di disponibilità limitata di stazioni di rifornimento di combustibili fossili, significa che presto vedremo flotte di piccoli veicoli elettrici per le consegne nelle nostre aree urbane.

Questo rende le nostre città più vivibili. Meno veicoli diesel di grandi dimensioni significano molto meno particolato da respirare, meno rumore e una riduzione dei rischi per la salute associati.

Alcuni potenziali usi commerciali per My Ami Buggy sono:

Veicoli per le consegne: My Ami Buggy potrebbe essere utilizzato come veicolo per le consegne per le aziende che operano nelle aree urbane. Il veicolo è piccolo e facile da manovrare, il che lo rende ideale per percorrere strade e vicoli affollati.

Condivisione di auto: My Ami Buggy sarebbe un’ottima opzione di condivisione di auto resistente alle intemperie simile alle condivisioni di biciclette che vediamo nelle città.

Turismo: My Ami Buggy potrebbe essere utilizzato come veicolo turistico per aziende che offrono tour di città o altre attrazioni. Il veicolo è dotato di un ampio tettuccio apribile, che offre ai passeggeri una vista panoramica dell’ambiente circostante.

Marketing: My Ami Buggy potrebbe essere utilizzato come veicolo di marketing per le aziende che desiderano promuovere i propri prodotti o servizi. Il veicolo è accattivante e può essere facilmente personalizzato per riflettere l’identità del marchio.

Trasporto per eventi: My Ami Buggy potrebbe essere utilizzato per trasportare gli ospiti da e verso gli eventi. Il veicolo è piccolo, il che lo rende ideale per l’uso in aree affollate.

Veicoli della flotta: My Ami Buggy potrebbe essere utilizzato come veicolo della flotta per le aziende che hanno un gran numero di dipendenti che devono percorrere brevi distanze. Il veicolo è economico e di facile manutenzione, il che lo rende un’opzione conveniente per le aziende.

My Ami Buggy ha il potenziale per essere utilizzato per una varietà di scopi commerciali. Le dimensioni ridotte, il propulsore elettrico e il design scoperto del veicolo lo rendono ideale per l’uso nelle aree urbane e per varie applicazioni di marketing e trasporto.

Nel complesso, il successo del My Ami Buggy è un segnale positivo per il futuro dei veicoli elettrici. Man mano che sempre più consumatori e aziende si interessano a questi veicoli, possiamo aspettarci di vederne sempre più venduti nei prossimi anni.