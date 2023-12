Come scegliere la tua nuova offerta luce e gas

Scopriamo insieme in questo articolo come poter scegliere al meglio la nuova offerta luce e gas in vista della fine del mercato tutelato

Il mercato dell’energia in Italia è in continua evoluzione, con l’entrata in vigore del mercato libero dal 1° gennaio 2024 per il gas e dall 1° aprile 2024 per la luce. Questo cambiamento ha portato a una maggiore concorrenza tra i fornitori, con conseguente aumento delle offerte disponibili e riduzione dei prezzi.

Per questo motivo, è importante scegliere con attenzione la propria offerta luce e gas per risparmiare denaro e tutelare i propri diritti.

Il tuo consumo

La prima cosa da fare prima di cambiare con una nuova offerta del mercato libero, è calcolare l’attuale consumo di luce e gas. Puoi farlo consultando la tua bolletta attuale, oppure utilizzando un calcolatore online. Questa semplice operazione potrà già scioglierci parte del dubbio se conviene passare al mercato libero dell’energia.

Il consumo di luce e gas è espresso in kWh (chilowattora). Per calcolare il tuo consumo, devi sommare il consumo di tutte le apparecchiature elettriche e a gas presenti nella tua casa.

Ad esempio, se hai una casa di 100 metri quadrati con due persone, il tuo consumo medio di luce è di circa 3.000 kWh all’anno. Il tuo consumo medio di gas è di circa 1.500 smc all’anno (smc = standard metri cubi).

Le tue esigenze

Una volta calcolato il tuo consumo, devi considerare le tue esigenze in termini di energia. Ad esempio, se sei un consumatore abituale di energia elettrica, potresti voler scegliere un’offerta con tariffe agevolate per le fasce orarie diurne.

Se hai un sistema di riscaldamento a gas, potresti voler scegliere un’offerta con tariffe agevolate per le fasce orarie notturne.

Infine, devi considerare le tue preferenze in termini di fornitore. Ad esempio, potresti preferire un fornitore che offra servizi aggiuntivi, come la domiciliazione bancaria o la carta di credito.

Confronto delle offerte

Una volta fatte le considerazioni preliminari, puoi iniziare a confrontare le offerte disponibili.

Esistono diversi modi per confrontare le offerte:

Utilizza un comparatore online: i comparatori online sono uno strumento semplice e veloce per confrontare le offerte di diversi fornitori. Basta inserire i dati del proprio consumo e le proprie esigenze per ottenere un elenco di offerte ordinate per prezzo.

Contatta direttamente i fornitori: puoi anche contattare direttamente i fornitori per richiedere un preventivo.

Quando confronti le offerte, presta attenzione ai seguenti fattori:

Il prezzo: il prezzo è il fattore più importante da considerare. È importante confrontare i prezzi di diverse offerte disponibili e scegliere quella più conveniente.

Le tariffe: le tariffe possono essere diverse per le fasce orarie, i giorni della settimana o i mesi dell’anno. È importante scegliere un’offerta che abbia tariffe adatte alle tue esigenze.

I servizi aggiuntivi: alcuni fornitori offrono servizi aggiuntivi, come la domiciliazione bancaria, la carta di credito o la possibilità di effettuare chiamate all’estero. È importante valutare l’utilità di questi servizi e decidere se sono disposti a pagare un prezzo più alto per averli.

La durata del contratto: la durata del contratto può variare da 1 a 24 mesi. È importante scegliere un contratto della durata giusta, in modo da poterlo disdire senza penali in caso di necessità.

Le condizioni contrattuali: è importante leggere attentamente le condizioni contrattuali prima di sottoscrivere un contratto. In particolare, è importante verificare la possibilità di recesso, le penali in caso di recesso anticipato e i metodi di pagamento.

Fattori aggiuntivi da considerare

Oltre ai fattori sopra menzionati, è importante considerare anche i seguenti fattori:

L’origine dell’energia: alcuni fornitori offrono offerte green, che utilizzano energia proveniente da fonti rinnovabili. Se sei interessato a sostenere le fonti rinnovabili, puoi scegliere un’offerta green.

La tutela del cliente: alcuni fornitori offrono il servizio di tutela del cliente, che garantisce il rispetto dei tuoi diritti. Se sei preoccupato per la tua sicurezza, puoi scegliere un’offerta con il servizio di tutela del cliente.

Scegliendo con attenzione la tua nuova offerta luce e gas, puoi risparmiare denaro e tutelare i tuoi diritti.

Ecco alcuni consigli aggiuntivi per scegliere la tua nuova offerta:

Non affrettarti: prenditi il tempo necessario per confrontare le offerte e scegliere quella più adatta alle tue esigenze.

Sii consapevole delle tue scelte: leggi attentamente le condizioni contrattuali prima di sottoscrivere un contratto.

Cambia fornitore se necessario: se non sei soddisfatto della tua offerta attuale

Infine è bene ricordare che le offerte luce e gas sottoscritte non sono sempre vincolate a tempo indeterminato, pertanto potrebbero essere soggette a variazione di prezzo dopo un determinato tempo dall’attivazione. È quindi di fondamentale importanza leggere attentamente i termini del contratto sottoscritto.