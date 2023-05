Scopriamo quali sono le dritte per consumare meno durante l’uso della lavatrice.

La lavatrice è un elettrodomestico che quasi tutti usiamo e che si rivela davvero indispensabile quando si è in tanti in famiglia e si hanno molti capi da lavare. Usarla nel modo corretto al fine di riuscire ad ottenere un buon risparmio è quindi molto importante, sopratutto di questi tempi. Per fortuna ci sono effettivamente delle dritte che, messe in atto, possono fare la differenza.

Scopriamo quali sono le più importanti per ottenere un buon risparmio energetico.

Come usare la lavatrice per risparmiare

Che la si usi tutti i giorni o solo di tanto in tanto, la lavatrice è uno strumento utile per pulire rapidamente i panni e al contempo in grado di consumare molta energia.

Ci sono però dei modi per ottenere un risparmio importante sul suo uso.

donna con lavatrice

Usarla negli orari più giusti

Ci sono degli orari che si rivelano meno dispendiosi per l’uso della lavatrice.

In genere è meglio usarla nei week end o nei giorni feriali (se possibile) in orari che vanno dalle 19 in poi. Ovviamente su tutto ciò influisce anche il tipo di contratto fatto e che è ovviamente cambiabile in base alle proprie necessità.

Evitare il prelavaggio

Per spendere meno è consigliabile effettuare direttamente il lavaggio omettendo la fase prima.

Se ci sono capi che ne necessitano assolutamente, può essere utile farlo solo per una decina di minuti, lasciare la lavatrice spenta per un po’ e far partire subito dopo il lavaggio effettivo.

Fare il pieno carico nel modo giusto

Per spendere meno è importante fare sempre il carico pieno ma senza esagerare.

Se troppo piena, infatti, la lavatrice rischia di non pulire bene e qualora si trattasse di una lavasciuga la roba potrebbe non uscire del tutto asciutta.

Con la dovuta cautela è quindi importante usarla nel modo corretto riempiendola (in modo da farne meno) ma senza esagerare.

Usare il programma ECO

Se la lavatrice ha questa funzione è sempre bene utilizzarla. Si tratta infatti di un buon modo per risparmiare in bolletta e per preservare anche i vestiti. In questa modalità, infatti, il lavaggio è più delicato portando ad un risparmio del 30% almeno di energia elettrica.

Pulire sempre la lavatrice

Una lavatrice ben pulita lava meglio e funziona con prestazioni più alte ed in grado di farla consumare meno. Pulirla periodicamente è quindi un buon modo per ottenere risultati davvero ottimi sia per le prestazioni (e per la sua durata) che per un risparmio in bolletta.

Mettere a punto queste dritte ed evitare gli errori più classici che si fanno quando si usa la lavatrice, consentiranno di ottenere un buon risparmio senza dover rinunciare a questa preziosa comodità.