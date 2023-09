Come Windrush contro l’inquinamento delle acque reflue sta lavorando per rendere sicuri i fiumi

Come Windrush Against Sewage Pollution sta lavorando per rendere sicuri i fiumi

Il fiume Windrush, nell’Oxfordshire, nel sud dell’Inghilterra, ospita fauna selvatica e molte piante. Quasi tutti i fiumi del Regno Unito sono inquinati e la maggior parte dell’inquinamento deriva dallo scarico delle acque reflue, soprattutto negli ultimi dieci anni. Ciò ha avuto un effetto devastante sulla natura, sugli habitat e sulla fauna selvatica e ha reso le nostre acque troppo malsane perché gli esseri umani possano nuotare o bagnarsi.

Windrush Against Sewage Pollution (“WASP”) sta lavorando per porre fine all’inquinamento delle acque reflue. Il nostro obiettivo è rendere i fiumi sicuri per tutti e porre fine allo scarico illegale di liquami nel fiume Windrush e nei suoi fiumi fratelli. Quando l’inquinamento si riduce, i fiumi si riprendono rapidamente.

WASP vuole che il livello venga alzato e gli standard migliorati in modo che i rifiuti smaltiti legalmente non causino ulteriori danni. WASP vuole trasmettere il fiume alla prossima generazione come una risorsa, non come un ostacolo, e vuole che il nostro fiume diventi una zona balneare designata per gli esseri umani. Il fiume Windrush era una risorsa comunitaria e da qualche parte le persone potevano giocare, pagaiare e nuotare. WASP vuole rendere il fiume sicuro per tutti, il che è anche un modo realizzabile per aiutare il mondo naturale.

L’evento di rafting di beneficenza di una città locale è stato annullato a causa delle preoccupazioni per la salute pubblica. La vita vegetale viene soffocata dai funghi e dalle alghe delle acque reflue. Alcune specie di pesci (come il barbo e il temolo) hanno difficoltà a riprodursi.

Utilizzando il crowdfunding e la “Citizen Science” con volontari locali e scienziati professionisti, WASP ha studiato lo stato del fiume e le cause dell’inquinamento raccogliendo, misurando e analizzando i dati sulla qualità dell’acqua e sui processi che portano all’inquinamento delle acque reflue e all’impatto che ha sull’ambiente utilizzando i dati forniti dalle Società idriche in combinazione con i dati sulle precipitazioni.

WASP ha informato ed educato il pubblico, le aziende, gli enti responsabili della gestione delle acque reflue e il governo per migliorare la consapevolezza dei problemi, fornendo informazioni accurate ed equilibrate. La storia di WASP è stata ripresa da BBC, ITV News e giornali nazionali.

WASP ha dedicato molto tempo alla campagna e vuole che l’inquinamento delle acque reflue smetta di danneggiare la fauna selvatica. A causa dell’inquinamento delle acque reflue, il fiume Windrush è sempre più ostile alla vita e WASP vuole restituire agli animali le loro case.

All’industria idrica è stato spesso consentito di funzionare illegalmente e impunemente. Nel 2020, Thames Water ha riferito di sversamenti di acque reflue non trattate per 3.644 ore in 228 occasioni da 4 impianti di depurazione sul fiume Windrush. Purtroppo, questo sta accadendo ai fiumi di tutto il paese. La Thames Water sta versando enormi quantità di liquami non trattati, e questo accade regolarmente, ma solo gli eventi di inquinamento più estremi comportano multe. Ciò ha portato a una cultura del danno cumulativo: una goccia di veleno che passa sotto il radar.

È più redditizio inquinare che agire in modo sostenibile. Nel 2020, Thames Water ha riportato profitti di 244,6 milioni di sterline al netto delle tasse. Nel complesso, da quando è stata privatizzata, l’industria idrica ha guadagnato circa 72 miliardi di sterline. Continuano a inquinare, sia legalmente che illegalmente, ma ci sono pochi incentivi per risolvere il problema.

L’Agenzia per l’ambiente è un ente pubblico designato a proteggere e migliorare l’ambiente nel Regno Unito. Tuttavia, la politica giudiziaria dell’Agenzia ignora molti reati; nel frattempo, il nostro fiume e tutta la vita che dipende da esso vengono distrutti.

WASP ha posto domande del tipo: nell’interesse di chi lavora l’Agenzia per l’Ambiente? In qualità di ente regolatore, l’Agenzia non è riuscita a proteggere i fiumi che dieci anni fa erano limpidi e sani.

WASP indaga sui “conflitti di interessi” nell’Agenzia per l’ambiente dal 2019. Lo ha scoperto ottenendo informazioni utilizzando il Freedom of Information Act; l’Agenzia ha consentito al proprio personale di detenere azioni in società idriche e anche incarichi di amministratore e interessi commerciali in società regolamentate.

I dettagli dei conflitti di interessi dichiarati dai direttori dell’Agenzia per l’ambiente dovrebbero essere pubblicamente disponibili per l’ispezione e la trasparenza dovrebbe essere importante. Tuttavia, WASP ha incontrato ostacoli, ritardi, evidenti violazioni della legge e risposte prive di credibilità. Sembra che neanche il governo se ne preoccupi.

Insieme alle società idriche, anche l’agricoltura e la produzione e lavorazione industriale degli alimenti sono altri noti inquinatori dei fiumi. Il Vice Presidente dell’Agenzia per l’Ambiente dal 2016 al 2022 è stato nominato Agenzia per l’Ambiente nel 2013 e nominato Vice Presidente nel 2016. Da settembre 2015 ha dichiarato di essere anche Direttore non esecutivo presso Dairy Crest – Dairy Processing and Moy Park – produzione e lavorazione di pollo dal 2010. Molte persone sapranno come è proliferato l’allevamento di polli su scala industriale e la sua rilevanza in qualsiasi discussione sull’inquinamento dei fiumi.

Nel giugno 2022, Dairy Crest è stata condannata dalla Crown Court per una serie di gravi reati di inquinamento commessi nell’arco di cinque anni a partire dal 2016. Entro il 9 marzo 2020, il vicepresidente si era dimesso da Dairy Crest il 15 aprile 2019 ma è rimasto in carica presso l’Ambiente Agenzia fino al 31 marzo 2022. I suoi ruoli nell’agricoltura industriale sembrano mettere seriamente in discussione la presa dell’Agenzia sui conflitti di interessi, la protezione delle sue operazioni e il mantenimento della fiducia del pubblico.

WASP ha contattato l’Agenzia e ha posto domande al riguardo. Hanno affermato che gli interessi personali o commerciali non influenzano il consiglio di amministrazione e i membri dei comitati, ma la realtà sembra molto diversa.

WASP ha scoperto che un membro principale dell’Agenzia per l’ambiente era un amministratore delegato presso la società idrica United Utilities Group plc (UU) fino a maggio 2009 e ha dichiarato di ricevere una pensione dalla United Utilities ed essere anche un azionista. È stato nominato presidente del consiglio dell’Agenzia per l’Ambiente per il territorio servito dall’azienda idrica di cui era amministratore e azionista. Come avrebbe potuto svolgere il suo ruolo in modo efficace senza un conflitto di interessi?

Le indagini WASP hanno dimostrato che le misure applicate dall’Agenzia per l’ambiente sono irrimediabilmente inadeguate e scarsamente applicate. Sta diventando chiaro dalla resistenza dell’Agenzia a rispondere a domande su questioni di interesse pubblico, fiducia pubblica e trasparenza che un’indagine indipendente su ciò che sta accadendo all’interno dell’ente regolatore è attesa da tempo. L’Agenzia è sotto la sua nuova leadership, quindi speriamo che le rivelazioni degli informatori possano essere più gradite e che l’organizzazione possa diventare più disposta ad apprendere e meno incline a nascondere rispetto a quanto osservato dai WASP in passato.

I WASP stanno sollevando interrogativi sulla natura degli interessi e sull’adeguatezza delle misure in atto per salvaguardare l’integrità dell’Agenzia per l’Ambiente e degli individui. Non pretendiamo di avere prove di illeciti da parte di singoli individui o prove di corruzione. Tuttavia, stiamo denunciando la leadership dell’Agenzia per l’ambiente e l’atteggiamento negligente del governo nei confronti del controllo della corruzione.

La notizia ha recentemente riguardato la storia della multa di 90 milioni di sterline inflitta alla Southern Water, una società con una lunga storia di criminalità. Il caso è stato concluso alla Canterbury Crown Court nel luglio 2021. I reati Southern Water hanno avuto luogo tra il 2010 e il 2015 e il risultato del lungo periodo di inquinamento delle acque costiere è stato un danno ambientale e finanziario molto considerevole per la comunità e l’industria dei molluschi. Il reato è stato massiccio e prolungato.

L’avvocato della pubblica accusa Andrew Marshall ha detto alla corte che il reato era intenzionale ed era noto a livello aziendale. Questo è stato “il caso peggiore presentato dall’Agenzia per l’ Ambiente nella sua storia”, è stato detto alla corte. La Southern Water aveva agito “deliberatamente” e aveva ottenuto un “considerevole vantaggio finanziario” consentendo gli scarichi. (fonte – Sandra Laville sul Guardian, 6 luglio 2021)

Il giudice, ovviamente, ha notato anche il collegamento con la direzione della società: Suo Onore, il giudice Jeremy Johnson, ha affermato che i reati erano stati “commessi deliberatamente” dal consiglio di amministrazione della Southern Water in quel momento.’

“È molto più probabile che ciò sia dovuto a una deliberata violazione della legge da parte dell’alto”, ha detto il giudice. (Fonte rapporto BBC luglio 2021).

Prima della sentenza del luglio 2021, la Southern Water si è dichiarata colpevole dei reati nel marzo 2020. Ciò è avvenuto sotto la sorveglianza dell’Agenzia per l’ambiente, che non sembra un regolatore adatto a operare nel vorace mondo commerciale in cui vive, dove l’inquinamento a scopo di lucro è profondamente radicato e le aziende traggono vantaggio dall’evitare la regolamentazione. Un mondo in cui gli attivisti hanno dimostrato che l’abuso deliberato e aziendale della regolamentazione e della legge è dilagante mentre i regolatori guardavano principalmente dall’altra parte. Il consiglio di amministrazione e la direzione esecutiva sono esposti a interessi che essi stessi dovrebbero controllare. Il sistema è rotto.

Il ministro dell’Ambiente, che in ultima analisi è responsabile dello stato caotico della regolamentazione, sta semplicemente evitando le domande difficili, che non scompariranno. Proprio come le infrastrutture, il sistema normativo è difettoso e instabile. WAS afferma che le misure volte a garantire trasparenza, mostrare probità e mantenere la fiducia del pubblico nel rapporto regolatore/regolamentato non funzionano.

I WASP hanno ottenuto successi e risultati perché hanno agito e fatto conoscere alle persone l’inquinamento, la sua portata e i danni agli habitat e all’ambiente. Incoraggiamo gli altri a scoprire la verità e a fare pressione sulle società idriche affinché facciano meglio.

Le vittorie finora

L’Environment Act 2021 impone al governo di produrre un piano entro settembre 2023 per ridurre gli scarichi di acque reflue derivanti dagli “straripamenti di tempesta” delle società idriche e di creare un rapporto che mostri cosa è necessario per eliminarli del tutto.

La legge impone inoltre alle società idriche e all’Agenzia per l’ambiente di pubblicare dati annuali e quasi in tempo reale sulle fuoriuscite di liquami e obbliga le aziende a monitorare l’acqua a monte e a valle degli straripamenti e dei lavori di smaltimento delle acque reflue. Tuttavia, questa settimana le stesse società idriche sono state accusate di non aver monitorato gli scarichi delle acque reflue nelle località balneari britanniche.

Continueremo a denunciarlo e a chiedere conto alle aziende e all’Agenzia per l’Ambiente finché i nostri fiumi non saranno puliti.