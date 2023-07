Daniele Bartocci, giovane eccellenza italiana del food: segreti di un manager di successo

Daniele Bartocci ai raggi X: ecco la sua ricetta vincente. Come diventare un’eccellenza del mondo food? Un talento precoce, eletto food manager dell’anno 2023.

Andiamo ad analizzare il curriculum e il DNA di Daniele Bartocci, giovane e talentuoso personaggio pluripremiato del food, nato a Jesi, la città dei Campioni come Roberto Mancini ed Elisa Di Francisca.

Una ricetta esclusiva, quella di Bartocci: tra gli ingredienti di successo grande motivazione, determinazione e leadership. La caparbietà e la mentalità da leader sono solo alcuni degli elementi di spicco che hanno consentito al giovane di Jesi di ottenere illustri traguardi ottenuti in età precoce.

Tra essi il premio Food manager dell’anno 2023 alla cerimonia Innovation & Leadership Le Fonti Awards presso Borsa Italiana, a Palazzo Mezzanotte (Piazza Affari), il premio Food Travel Awards (oscar del food in Puglia) e la top10 dei migliori professionisti food&beverage (canale Horeca) ai Bar Awards 2022. Una ricetta al top, una biografia ricca e completa: andiamo a comprendere meglio i segreti di Bartocci, giudice del programma di cucina gourmet King of Pizza sul circuito Sky, e spesso ospite in rubriche tv.

Daniele Bartocci: chi è la giovane eccellenza italiana del food

Daniele Bartocci, laureato Univpm (Università Politecnica delle Marche) alla magistrale con lode (con un master in marketing digitale e comunicazione) è giudicato dai ‘focus group’ come una delle più giovani eccellenze italiane del mondo food, oltre che rinomato giornalista. Partito dal settore comunicativo e bancario, è riuscito negli anni ad applicare, in maniera ‘alternativa’ e innovativa, i segreti del suo giornalismo tenace e della sua comunicazione brillante a un panorama per lui tutto nuovo, come quello food e alimentare.

Con entusiasmo e talento Bartocci si è imposto nel settore alimentare, divenendo un player di grandissimo valore nel contesto nazionale (ospite negli ultimi giorni anche nei programmi Rai – Isoradio e Cusano Tv per parlare di food e alimentazione). E’ stato incoronato Professionista dell’anno nella comunicazione e business food per tre anni consecutivi a Milano ed è stato ospite negli anni di svariate rubriche e programmi tv quali Rtl102.5, Sportitalia, Rai – Isoradio, Rtv38, Canale Italia, Cusano Tv, Telestense, Go-Tv/BomChannel.

Tra i giovani più premiati d’Italia, Bartocci si è sempre occupato da vicino di food e di tematiche trasversali dello sport italiano, partecipando ad alcuni dei più autorevoli eventi del food, ristorazione, tecnologia, sostenibilità e pasticceria (Sigep, Tuttofood, Expo Technocom, Tipicità, Green Vision Awards). In tema business aziendale si occupa da molti anni di Sviluppo Nuovi Mercati settore agroalimentare, consolidando il suo rapporto d’amore col mondo pizzeria e ristorazione. Il suo leit-motiv fa riferimento al binomio food and sport.

Dopo aver conquistato prestigiosi premi di comunicazione (tra questi il premio Renato Cesarini come miglior giornalista giovane 2023, il premio Giovanni Arpino di Torino, il premio Overtime, il premio Campania Felix e il premio Blog dell’anno 2022 come miglior blogger sportivo), Daniele Bartocci è stato eletto a Villa Medici Roma, sia nel 2019 sia nell’anno 2020, come uno dei migliori talenti millennials italiani. Stiamo parlando del Myllennium Award, premiato dall’allora Ministro Politiche Giovanili Vincenzo Spadafora e dal numero uno del Coni Giovanni Malagò.

Negli ultimi mesi Daniele Bartocci è stato nominato tra i migliori professionisti ed eccellenze food&beverage , contraddistinguendosi in palcoscenici blasonati come i Bar Awards di Milano e i Food and Travel Awards, oscar del food in cui erano stati premiati anche lo chef stellato Moreno Cedroni, il restaurant manager Alessandro Pipero (volto tv di Primo Appuntamento) e il pastry chef Tommaso Foglia (conduttore Cake Star 2023, al posto di Katia Follesa, con Damiano Carrara).

Daniele Bartocci: il talent-show di pizza gourmet, moglie Martina, vita privata e matrimonio in tv

Sul versante vita privata il matrimonio di Daniele Bartocci nei mesi scorsi è riuscito a conquistare il titolo di matrimonio più glamour e romantico 2022-2023. Il giornalista ‘gentleman’ Daniele Bartocci è ad oggi ‘acclamato’ sui canali social anche per essere volto tv del talent show sulla cucina gourmet ‘King of Pizza’ su Sky/CanaleItalia. Una trasmissione dedicata al mondo pizzeria e gourmet a 360 gradi, campionato italiano di pizza gourmet che eleggerà il Re della Pizza. Format ideato da Dovilio Nardi, Presidente Nazionale Italiana Pizzaioli e detentore di 8 Guinness World Record.

Severo volto del programma tv (a cui negli anni ha partecipato da giudici anche Edoardo Raspelli e il manager Rosso Pomodoro Chef Antonio Sorrentino), il giovane Daniele Bartocci è considerato uno dei personaggi più vincenti dell’anno 2022 che lo ha visto salire sull’altare con la sua amata moglie Martina. Una fetta del matrimonio di Daniele Bartocci, alla presenza di celebri personaggi come Simone Bolognesi (ex Cavaliere Uomini e Donne e considerato il primo ragazzo italiano di Belen) e il docente Univpm Temperini, è stato trasmesso in una leggendaria diretta nazionale, televisiva e radiofonica, da Radio Studio Più (la famosa Dance Station d’Italia).

Inoltre negli ultimi mesi, a Palazzo Mezzanotte (Piazza Affari – Borsa di Milano), Daniele Bartocci ha festeggiato proprio con la moglie Martina la vittoria del premio Le Fonti Innovation&Leadership Awards dedicato alle eccellenze italiane professionali e imprenditoriali “per essere uno dei giovani più promettenti del panorama nazionale”, eletto Professionista dell’anno 2023 Food (Business & Comunicazione) per il terzo anno consecutivo. Si è ripetuto ai Barawards di dicembre Milano, eletto tra i migliori professionisti del food and beverage, vincendo nel frattempo il premio Margherita e il Pizza d’Oro per la brillante comunicazione food e il Food&Travel Awards in Puglia come eccellenza nazionale del food, nonché il Penna d’Oro nel settore Pizzeria. E’ ideatore della Pizza Cheddira (a base di pesce, stracciatella e verdure) di cui ha parlato anche il Tg1 in occasione dei Mondiali Qatar 2022.

Daniele Bartocci: blog, libro, la città di Jesi e online channel del food manager dell’anno 2023

Daniele Bartocci ha scritto un libro che tratta di giornalismo, comunicazione e leadership, volume cartaceo con focus su Julio Velasco (con il quale ha allenato in serie A2 nel Volley Jesi, nelle Marche, anni 1983-1984, lo zio di Daniele). Al profeta della motivazione e della sport performance Bartocci ha riservato un capitolo intero del proprio libro ‘Happy Hour da fuoriclasse al barTocci”.

Oggi Daniele Bartocci è considerato da molti il giovane più premiato d’Italia. Su alcuni post Facebook sua moglie Martina si è detta molto contenta del marito jesino, sempre molto vicino ai concetti di valorizzazione del Made in Italy e della sostenibilità. Tuttavia non pare essere mai stato a favore di novel food, carni prodotte in laboratorio e farine di insetti. Su Facebook, Instagram e Youtube, è presente come Daniele Bartocci Channel. Infine… Rinnoviamo gli auguri a Daniele: a Forte dei Marmi nei giorni scorsi ha infatti organizzato una bella festa di compleanno (per i 34 anni, compiuti il 26 giugno) in compagnia della moglie Martina e di alcuni amici.