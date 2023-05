Divani letto: come scegliere il più adatto alle tue esigenze

Ottimizzare lo spazio mantenendo con una soluzione comoda e 2 in 1: ecco il vantaggio di optare per un divano letto. Sul mercato, però, ci sono centinaia di opzioni, tanto online quanto offline, per questo abbiamo deciso di pubblicare questa mini-guida alla scelta del giusto divano letto che soddisfi le tue esigenze. Andiamo!

Brand e rivenditore

Il primo fattore da valutare è il brand. Il divano letto deve essere un complemento d’arredo in grado di migliorare la qualità della vita e ottimizzare i posti letto disponibili in casa, per questo è necessario affidarsi a marchi noti che garantiscano qualità, eccellenza dei materiali e design al passo con i tempi. Un esempio? Scopri i divani letto PerDormire, sicuramente troverai l’opzione giusta per te.

Oltre il brand, è necessario valutare anche il rivenditore (nel caso in cui non sia la stessa azienda produttrice) e leggere attentamente recensioni, metodi di pagamento disponibili ed eventuali servizi di assistenza post-vendita offerti.

Divano letto

Dimensione e design

A seguire, aspetto importantissimo da valutare è il design del divano letto. Esistono davvero numerose opzioni possibili: divani letto a 1, 2 o più posti, divani letto con penisola, divani letto angolari. La scelta deve necessariamente dipendere dal gusto personale, dallo spazio a disposizione e dall’utilizzo che ne verrà fatto.

Tipologia di meccanismo di apertura

La comodità di disporre di un divano letto è sicuramente quella di guadagnare spazio in casa, per questo, in base alla sua disposizione è indispensabile valutare il meccanismo di apertura. In commercio troverai diverse varianti: meccanismo ad A, meccanismo a libro, meccanismo a cassetto, scegli in base al suo posizionamento nella stanza.

Tipo di materasso

Il fatto che si tratti di un divano letto, non significa che la qualità del sonno debba essere inferiore a quella di un normale letto fisso, anzi! E qual è il segreto di un buon riposo? Sicuramente il materasso. Diversi divani letto dispongono di materassi di qualità elevata, ad esempio i materassi bordati in waterfoam, oppure i materassi in memory sfoderabile.

La scelta del materasso dipende dalle tue preferenze personali e dalle tue esigenze di comfort, poni molta attenzione alla sua altezza, replicando le caratteristiche del tuo letto.

Materiale della struttura

Anche la solidità e la trasportabilità della struttura può incidere sulle prestazioni del divano letto. è necessario scegliere il giusto compromesso tra flessibilità negli spostamenti e capacità dei materiali di durare nel tempo. Ferro e legno sono le opzioni migliori.

Rivestimento

Il rivestimento va a braccetto con il design, molto dipende dal gusto personale. Pelle e tessuto sono le opzioni più comuni (e le più consigliate). Da tenere in considerazione è sempre l’utilizzo che ne farai, visto che la pelle, ad esempio, necessita di una cura maggiore rispetto ad altri tipi di rivestimento.

Ultimi consigli per l’acquisto

Acquistare un divano letto è un’ottima scelta per consentirti di ospitare amici e parenti in casa per occasioni speciali, chiaramente la scelta deve ricadere su un modello che ti dia la garanzia di offrire il giusto compromesso tra design in linea con l’arredo della tua stanza e funzionalità, perché scegliere il divano letto giusto può fare la differenza tra una notte di sonno riposante e una notte insonne.