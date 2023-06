Oggi è la giornata mondiale della bicicletta: scopriamo meglio cos’è e in che modo è legata all’ambiente.

Oggi, 3 Giugno, si celebra la giornata mondiale della bicicletta.

Quest’evento è stato voluto dalle Nazioni Unite il 12 Aprile del 2018 e tutto per via dei benefici sociali e ambientali dati dall’utilizzo della bici.

A detta delle Nazioni Unite, infatti, il ciclismo offre un contributo unico allo sviluppo sostenibile della società, alla salute di tutti e, non ultimo, all’ambiente.

Scopriamo, quindi, quali sono i tantissimi benefici della bicicletta e perché è considerata come un mezzo da promuovere e da rendere sempre più in uso.

Andare in bici fa bene all’ambiente. Ecco perché

La bicicletta è stata considerata come un mezzo in grado di promuovere il rispetto reciproco e l’inclusione sociale. Entrambi aspetti che di questi tempi sono da considerarsi fondamentali.

Inoltre chi va in bici non usa auto o altri mezzi di trasporto e tutto per un ambiente meno inquinato.

giornata mondiale della bicicletta

In questa giornata, quindi, promuoverne l’utilizzo si rivela particolarmente prezioso.

Sempre da un punto di vista ambientale, chi va in bici appare infatti più consapevole di ciò che lo circonda e quindi più propenso a non inquinare e a prendersi cura dello stesso. Cosa dati gli ultimi dati sull’inquinamento atmosferico si rivela più preziosa che mai.

I benefici dell’uso della bicicletta sulla salute

Andare in bici, ovviamente, offre anche dei benefici dal punto di vista della salute.

L’uso costante di questo mezzo di locomozione consente infatti di rafforzare i muscoli, di migliorare la circolazione, di giovare la salute del cuore e di prevenire malattie come ictus, diabete, tumori e malattie cardiache. Pedalare aiuta infatti a regolare gli zuccheri nel sangue e migliora l’umore.

Per farlo nel modo corretto è ovviamente consigliato andare in mezzo alla natura in modo da evitare lo smog. Inoltre è importante pedalare per almeno mezz’ora e a pendenze diverse. In questo modo si potrà infatti usufruire della bici per praticare della vera e propria attività fisica che oltre a far bene alla salute promuove la socialità e dona una carica di endorfine.

Insomma, la giornata mondiale della bicicletta è perfetta sotto diversi punti di vista e ciò ne fa uno strumento davvero unico nel suo genere e che merita decisamente tutta l’importanza che sta acquisendo negli ultimi anni.