I ricercatori intraprendono una spedizione nella riserva amazzonica per studiare i delfini rosa.

Spedizione nella riserva amazzonica per studiare i delfini rosa amazzonici un successo

In una spedizione per studiare i delfini rosa dell’Amazzonia è stata organizzata dal Mamirauá Sustainable Development Institute e dal WWF Brasile, i ricercatori hanno raccolto informazioni per capire come proteggere e conservare il delfino del Rio delle Amazzoni dalle pressanti minacce.

Il danno antropogenico è presente in tutto il mondo

In tutto il mondo, molti animali sono stati minacciati di estinzione a causa della negligenza umana o dell’interferenza nella vita di detti animali. Da nessuna parte questo è più evidente che in Brasile, dove un’ampia varietà di popolazioni animali è stata decimata a causa dell’inquinamento, della deforestazione e della pesca eccessiva.

Ciò ha spinto il governo e la popolazione locale ad adottare misure per frenare l’impatto negativo dell’uomo sui nostri vicini. Tuttavia, l’unico modo per adottare misure che abbiano senso e facciano la differenza è sapere cosa è necessario fare per farlo.

La creazione di aree protette è un primo passo, ma una volta che le aree protette sono state emanate, spetta ai ricercatori raccogliere dati che possono essere utilizzati per influenzare una strategia di conservazione coerente.

Ecco perché quest’anno gli scienziati dell’Istituto per lo sviluppo sostenibile di Mamirauá e del WWF Brasile hanno organizzato una spedizione nella Riserva per lo sviluppo sostenibile di Amaña per raccogliere dati sul delfino rosa del Rio delle Amazzoni, poiché la sua sopravvivenza è minacciata.

La situazione del delfino rosa amazzonico

Il delfino del Rio delle Amazzoni, noto anche in portoghese come boto-cor-de-rosa (delfino rosa), abita la provincia di Amazonas da migliaia di anni. È la più grande specie di delfino di fiume e può crescere fino a 2,5 metri di lunghezza e pesare fino a 185 chilogrammi.

Il delfino rosa amazzonico è di colore rosa, ma i suoi neonati sono grigi. Man mano che crescono, la loro pelle diventa più scura e alla fine diventa rosa. La ragione esatta del loro colore rosa è sconosciuta, ma si pensa che sia dovuta a una combinazione di fattori, tra cui la loro dieta, il loro ambiente e la loro circolazione sanguigna.

I delfini rosa amazzonici sono animali sociali e spesso viaggiano in gruppi di massimo 12 individui. Sono giocosi e curiosi e sono noti per interagire con gli umani. Sono una parte importante dell’ecosistema amazzonico e svolgono un ruolo nel controllo delle popolazioni di pesci e altri animali.

Gli animali sono elencati come “Vulnerabili” nella Lista Rossa IUCN. Sono minacciati dalla perdita di habitat, dall’inquinamento e dalla pesca eccessiva. Sono in corso numerosi sforzi di conservazione per proteggere il delfino rosa amazzonico e si spera che questi sforzi abbiano successo nel garantire la sopravvivenza di questa straordinaria specie.

Tuttavia, è necessario raccogliere più dati per comprendere in modo specifico quali minacce devono affrontare e da dove provengono le minacce.

I ricercatori e i pescatori locali hanno utilizzato reti per catturare i delfini rosa amazzonici e trasportarli in una struttura di ricerca a terra. Sono stati maneggiati con cura ed erano brevi, durando solo 20 minuti per delfino. Erano ben idratati per garantire che la loro pelle non si seccasse ed erano dotati di trasmettitori radio per determinare i loro punti di alimentazione preferiti e dove, quando e perché sono emersi.

I dati sono stati ora raccolti e stanno attraversando un processo di valutazione ed esame che potrebbe richiedere fino a 6 mesi.

La coordinatrice della spedizione Miriam Marmontel, in un’intervista a Mongabay, ha dichiarato: “Stiamo cercando di anticipare il gioco imparando a conoscere la loro salute in modo che, in caso di tragedia, saremo pronti a intervenire”.

Per agire, dobbiamo capire

L’importanza di disporre di dati solidi su cui fare affidamento è della massima importanza nella creazione di una strategia di protezione e conservazione. Senza di esso, stiamo semplicemente sparando nel buio, forse con le migliori intenzioni ma con conseguenze impreviste.

Nel caso dei delfini rosa amazzonici, con una solida comprensione del motivo per cui queste magnifiche creature stanno soffrendo e muoiono presto, possono agire per preservare la vita dei delfini.

In futuro, si spera, potremo vedere i delfini rosa prosperare più di prima, poiché l’importanza culturale del delfino del Rio delle Amazzoni è tanto importante quanto lo è nell’ecosistema.