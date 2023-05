Packaging sostenibili: perché sceglierli e quali vantaggi offrono

Il rispetto per l’ambiente, oggi più importante che mai, passa anche attraverso scelte di produzione e di acquisto consapevoli, che tengano conto di ogni aspetto del prodotto, compreso il packaging.

Le confezioni e gli imballaggi esterni, infatti, sono fondamentali e spesso irrinunciabili, in quanto aiutano a preservare qualità e integrità dei prodotti e degli articoli che entrano quotidianamente nelle case di tutti, ma al contempo concorrono ad aumentare in misura esponenziale la quantità di rifiuti generata.

C’è però una buona notizia: ricorrendo a un packaging sostenibile, ossia realizzato con materiali riciclati o riciclabili, le imprese possono ridurne drasticamente l’impatto ambientale.

È questo il caso di Dash, noto marchio di proprietà della Procter & Gamble, grande azienda di beni di largo consumo al mondo, il quale utilizza, per i propri detersivi, imballaggi non solo realizzati con un’elevata percentuale di plastica riciclata, ma anche riutilizzabili e riciclabili. Obiettivo a lungo termine è quello di rendere entro il 2030 tutte le confezioni riciclabili o riutilizzabili al 100%.

Al consumatore spetta dunque il compito di individuare i prodotti contenuti in confezioni e imballi di questo tipo, al fine di adottare uno stile di vita più rispettoso nei confronti dell’ambiente e, in una certa misura, della società.

Packaging sostenibile: quali caratteristiche deve avere

In realtà non esiste un solo tipo di packaging “sostenibile”. Le caratteristiche che possono concorrere a rendere una confezione rispettosa per l’ambiente sono numerose e non devono essere necessariamente tutte presenti.

Aziende produttrici e negozianti possono scegliere, tra le tante possibilità, quelle che ritengono più in linea con i propri principi e che si prestano maggiormente a offrire ai consumatori il giusto compromesso tra sostenibilità e adeguata protezione del prodotto.

In particolare, un packaging, per essere definito sostenibile, può:

venire realizzato utilizzando materiali derivanti da operazioni di riciclo ;

; essere prodotto con materiali riciclabili ;

; non essere tossici ;

; risultare riutilizzabile per contenere lo stesso tipo di prodotto o per usi differenti;

per contenere lo stesso tipo di prodotto o per usi differenti; venire prodotto con sistemi e tecnologie che garantiscano basse emissioni di CO2.

Materiali per un packaging eco-sostenibile: quali sono

Per quanto concerne i materiali, i più utilizzati per la realizzazione di imballaggi ecologici e a basso impatto ambientale sono:

carta e cartone ottenuti da alberi provenienti da foreste a gestione responsabile, dunque in possesso di certificazione FCS , o da operazioni di riciclo. Molto utilizzato è ad esempio il cartone ondulato;

ottenuti da alberi provenienti da foreste a gestione responsabile, dunque in possesso di , o da operazioni di riciclo. Molto utilizzato è ad esempio il cartone ondulato; polpa di cellulosa , materiale biodegradabile derivante dagli scarti di lavorazione di bambù o canna da zucchero, utilizzato in particolare per gli imballaggi alimentari;

, materiale biodegradabile derivante dagli scarti di lavorazione di bambù o canna da zucchero, utilizzato in particolare per gli imballaggi alimentari; tessuto non tessuto , anch’esso derivante da scarti di lavorazione;

, anch’esso derivante da scarti di lavorazione; bioplastiche , ossia plastiche di tipo biodegradabile o biologiche, derivanti da biomasse o da materie prime rinnovabili;

, ossia plastiche di tipo biodegradabile o biologiche, derivanti da biomasse o da materie prime rinnovabili; vetro , materiale totalmente riciclabile e di origine naturale;

, materiale totalmente riciclabile e di origine naturale; plastica riciclata.

A questi si possono aggiungere altri materiali, come i polimeri bio-ingegnerizzati utilizzati per la produzione di imballaggi anche con stampa 3D, i materiali derivanti dalla lavorazione del mais o di prodotti organici e alcuni metalli.

L’importanza dei packaging sostenibili

Basta pensare alla grande quantità di confezioni che ogni giorno buttiamo via per capire quanto la scelta di prodotti confezionati o imballati con materiali sostenibili possa fare la differenza.

L’impiego di packaging sostenibili consente non solo di rispettare l’ambiente, ma offre anche vantaggi a livello sociale, in quanto riduce l’impatto sulla salute e lo sfruttamento incontrollato delle risorse e delle materie prime, le quali vengono in questo modo preservate il più possibile per le generazioni future.

Per quanto riguarda le aziende, scegliere di usare imballaggi eco-friendly concorre a migliorare la brand reputation, a fidelizzare un target ben definito e a definire i valori della società.