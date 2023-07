Polveri delle turbine eoliche: tecnologia di riciclaggio delle turbine eoliche

L’Università di Edimburgo ottiene una sovvenzione per continuare a sviluppare la tecnologia di riciclaggio delle turbine eoliche

L’Università di Edimburgo ha ottenuto una sovvenzione di $ 160.000 per garantire finanziamenti per lo sviluppo di una tecnologia di riciclaggio delle turbine eoliche che trasforma le vecchie turbine eoliche nel rivestimento per quelle nuove.

La contraddizione dell’energia eolica

Dei tanti fatti ironici del nostro tempo, uno è piuttosto alto all’interno del movimento ambientalista. Questo è il prezzo per l’ambiente che richiede la produzione di tecnologia ecocompatibile.

Questa ironia non si perde nel movimento, poiché molti hanno spinto per nuovi modi di creare la tecnologia che alimenterà il nostro futuro. Tuttavia, resta il fatto che il litio e il cobalto sono ancora necessari per i pannelli solari e la complessa resina epossidica è necessaria per le turbine eoliche.

Per quanto riguarda l’energia eolica, le turbine che generano una quantità così considerevole di energia impiegano tempi incredibilmente lunghi per degradarsi all’interno di una discarica e la sostituzione di queste turbine è abbastanza comune.

Tuttavia, è possibile trovare una soluzione con il riciclaggio delle turbine eoliche. Se queste turbine possono essere scomposte nei materiali componenti, possono essere formate in nuove. Oppure, possono essere macinati in polvere per essere utilizzati come rivestimento per nuove turbine, secondo una ricerca dell’Università di Edimburgo.

Come funziona?

Questo metodo di riciclaggio delle turbine eoliche funziona scomponendo le vecchie turbine in polvere, che viene poi utilizzata per rivestire le nuove turbine con uno strato protettivo, aumentandone la durata.

Questa nuova tecnologia innovativa di riciclaggio delle turbine eoliche ha suscitato un notevole interesse e il nuovo sviluppo ha assicurato la continua ricerca di questa tecnologia.

Il programma per trovare un nuovo modo di riciclare le turbine eoliche ha interessato molto Greencoat UK Wind, un’organizzazione di finanziamento ambientale che fornisce investimenti nei parchi eolici. Hanno dotato il progetto di una sovvenzione di $ 160.000 fornendo le risorse necessarie per garantire che questa tecnologia possa trovare la sua base nel mercato più ampio.

Questo è incredibilmente importante poiché l’energia eolica continua a essere una delle aree principali nella generazione di energia verde. Nel Regno Unito, la generazione di energia eolica ha già superato la generazione di energia basata sul gas.

Il professor Vasileios Koutsos, il ricercatore principale che ha dato un contributo significativo allo sviluppo di questa tecnologia, ha dichiarato: “Siamo lieti di aver ricevuto il finanziamento per questo progetto innovativo e non vediamo l’ora di utilizzare la nostra esperienza sui materiali per creare una nuova tecnologia di riciclaggio che probabilmente avrà un notevole impatto commerciale”.

Il Regno Unito non è solo

Il Regno Unito non è l’unico paese che investe molto nel riciclaggio delle turbine eoliche, tuttavia, poiché l’Ufficio per le tecnologie eoliche del Dipartimento dell’energia degli Stati Uniti ha recentemente annunciato il proprio sostegno alla startup di energia eolica Carbon River con sede nel Tennessee e al loro processo di riciclaggio della fibra di vetro dalle turbine eoliche.

La tecnologia RecyclableBlade di Siemens Gamesa viene ora utilizzata in una varietà di progetti eolici offshore, tra cui il progetto eolico offshore di Kaskasi in Germania e il parco eolico di Sofia nel progetto Dogger Bank del Regno Unito.

Il RecyclableBlade è un importante passo avanti nel settore eolico, in quanto consente di riciclare le pale delle turbine eoliche alla fine del loro ciclo di vita. Si tratta di un passo importante verso un’economia più circolare per l’energia eolica e contribuirà a ridurre l’impatto ambientale delle turbine eoliche.

La RecyclableBlade utilizza un nuovo tipo di resina che semplifica la separazione dei diversi materiali nella lama. Ciò consente di riciclare i materiali e riutilizzarli in altri prodotti, come parti di automobili o mobili.

Questi investimenti e cambiamenti riflettono il fatto che c’è una pressione significativa da parte dei consumatori che chiedono l’eliminazione dell’ipocrisia all’interno dell’industria dell’energia pulita.

Sebbene sia migliore dell’energia del petrolio e del gas, è frustrante vedere che c’è ancora un impatto ambientale significativo nel settore che cerca di eliminare gli impatti ambientali all’interno della generazione di energia.

Man mano che queste tecnologie continuano a svilupparsi, ciò che sta diventando chiaro è che presto questa contraddizione sarà ridotta e ridotta al punto in cui l’energia pulita sarà pulita.