Da Rolls-Royce l’aereo elettrico più veloce

Rolls-Royce è determinata a ottenere il record per l’aereo elettrico più veloce del mondo. La società britannica, nota per le sue vetture di lusso, ha infatti completato la prima fase di test del suo “Spirit of Innovation”: un velivolo completamente alimentato a batteria. L’ennesima dimostrazione di come il settore della mobilità elettrica sia ben più ampio rispetto al segmento delle automobili.

Negli ultimi giorni, il gruppo ha portato a termine tutte le fasi preliminari di rullaggio, ottenendo risultati più che soddisfacenti. Per il primo volo ufficiale, invece, si dovrà attendere la primavera.

Rolls-Royce e l’aereo elettrico

Rolls-Royce ha sviluppato un aereo elettrico di piccole dimensioni, un monoposto, completamente alimentato a batteria. Il velivolo dispone di un motore da 400 kW e, grazie a un sistema avanzato di batterie a elevatissima capacità, è in grado di raggiungere una velocità di 300 miglia orarie in volo. Se i primi decolli ufficiali dovessero confermare questa soglia, l’aereo conquisterà ufficialmente il titolo di velivolo elettrico più veloce oggi esistente.

Grande soddisfazione è stata espressa da Rob Watson, direttore di Rolls-Royce Electrical:

L’elettrificazione dei voli è una parte importante della nostra strategia di sostenibilità, poiché puntiamo all’obiettivo carbon zero entro il 2050. Il rullaggio di “Spirit of Innovation” rappresenta un traguardo incredibile per il team ACCEL, mentre ci prepariamo al primo volo e al record mondiale nei prossimi mesi. Per la prima volta l’aereo si è mosso sulla pista grazie a batterie avanzate e a un sistema innovativo in termini di tecnologia elettrica. Questo sistema e le sue capacità sono state sviluppate con l’aiuto di Rolls-Royce come leader tecnologico nell’offrire sistemi di alimentazione per l’Urban Air Mobility.

Il velivolo in questione è pensato per brevi e medi spostamenti, anche a livello urbano, ed è pronto a rappresentare la mobilità del futuro. Al momento, non è dato sapere quando verrà effettivamente commercializzato.

Fonte: EnergyLiveNews