Tetti verdi nelle favelas brasiliane

Le favelas sono comunità di quartiere dove vivono la classe operaia e i poveri. Questi quartieri esistono quando i senzatetto o gli abusivi occupano appezzamenti di terra liberi e costruiscono le loro case con cose che trovano rovistando. In Brasile esistono molte favelas intorno alle città di Rio de Janeiro e San Paolo. Oltre 11 milioni di persone vivono in un numero record di 6.329 favelas.

Le favelas sono tipicamente costruite in mattoni, cemento e acciaio armato. Molte case hanno tetti in lamiera d’acciaio ondulata, un materiale molto utilizzato per il suo basso costo. Uno dei maggiori problemi con questo tipo di materiale è che è un conduttore di calore estremo. Le estati brasiliane possono diventare molto calde, raggiungendo temperature fino a 43 gradi Celsius (110 Fahrenheit). Un altro contributo al calore è che le favelas mancano di aree verdi che abbasserebbero la temperatura della superficie dell’aria invece di assorbirla come fa il cemento. L’aumento del calore può avere un effetto negativo sulla salute umana, causando disturbi respiratori, condizioni di salute croniche e, in alcuni casi, la morte.

A Parque Arará, una favela nel nord di Rio, un locale di nome Luis Cassiano ha iniziato a costruire tetti verdi sulle favelas in Brasile per affrontare la mancanza di verde e il caldo estremo nelle favelas. Ha fondato un’organizzazione no profit chiamata Teto Verde Favela, dove educa i residenti a costruire i propri tetti verdi. La ricerca suggerisce che i tetti verdi hanno una serie di vantaggi per le comunità che soffrono di caldo estremo. I tetti verdi delle favelas brasiliane raffreddano le temperature ambientali, riducono il deflusso delle tempeste, migliorano l’efficienza energetica degli edifici e altro ancora.

I tetti verdi delle favelas in Brasile raffreddano le temperature in due modi. In primo luogo, la vegetazione assorbe meno calore rispetto ad altri materiali di copertura e, in secondo luogo, le radici delle piante assorbono l’acqua che viene poi rilasciata sotto forma di vapore attraverso le foglie.

Poiché le favelas sono costruite con molti materiali diversi, non esiste una soluzione valida per tutti al problema del caldo in Brasile. Nel caso di Luis Cassiano, ha ricoperto il tetto con rotoli di bidim (un geotessile non tessuto leggero realizzato in poliestere proveniente da bottiglie di bevande riciclate). Sul tetto sono stati collocati diversi tipi di piante ed è stato installato un sistema di irrigazione che fa gocciolare l’acqua. Durante la registrazione delle temperature per diversi giorni, ha scoperto che il suo tetto era di circa 86 gradi mentre quello del suo vicino oscillava tra 86 e 122 gradi.

I tetti verdi possono anche contribuire a migliorare la qualità dell’aria. Le piante sui tetti verdi assorbono anidride carbonica e rilasciano ossigeno, che può contribuire a migliorare la qualità dell’aria nelle aree urbane. Ciò è particolarmente vantaggioso nelle favelas, che spesso si trovano in aree con alti livelli di inquinamento atmosferico.

Oltre ai benefici ambientali, i tetti verdi possono anche fornire una serie di benefici sociali. Possono contribuire a migliorare la qualità della vita dei residenti fornendo un ambiente di vita più piacevole. I tetti verdi possono anche fornire un senso di comunità e orgoglio, poiché i residenti lavorano insieme per mantenerli.

Affinché i tetti verdi nelle favelas brasiliane abbiano successo, sono necessari ampi finanziamenti e sponsorizzazioni da parte delle aziende o del governo. Inoltre, sono necessarie ulteriori ricerche per ridurre il peso dei tetti verdi in un ambiente già fragile. Cassiano ha sperimentato l’idroponica, ovvero niente terra per diminuire il peso del tetto.

A causa dell’informalità nel modo in cui le favelas sono costruite, la politica pubblica non raggiunge del tutto queste comunità della classe operaia in Brasile e in altre parti del mondo. Le persone all’interno di queste comunità tendono a rivolgersi l’una all’altra per chiedere aiuto; rendere i tetti verdi delle favelas in Brasile una meravigliosa iniziativa guidata dalla comunità per le persone che vivono lì di cui possono essere orgogliosi.

L’organizzazione no profit di Cassiano, Teto Verde Favela, è un passo nella giusta direzione per aiutare queste comunità a combattere il cambiamento climatico e per aiutare la salute delle persone che vivono nelle favelas. Richiede più lavoro per ridurre i costi e rendere i tetti verdi accessibili a queste comunità, ma potrebbe avere un impatto significativo se più persone iniziassero ad adottarli.