In vista del quindicesimo anniversario di Amazon Italia, l’e-commerce ha lanciato una serie di promozioni imperdibili che vanno dal 1 al 4 settembre.

Già da oggi, però, è possibile approfittare di sconti straordinari su una selezione di prodotti di alta tecnologia e accessori, con ribassi che raggiungono addirittura l’85%. Scopriamo insieme i dettagli delle offerte più interessanti. Tra le promozioni più accattivanti spiccano quelle dedicate alla gamma iPhone 16, con ben tre modelli in saldo a prezzi mai visti prima. L’iPhone 16 Pro Max è proposto con uno sconto di quasi 300 euro, raggiungendo il prezzo più basso di sempre sul mercato.

Questo modello si distingue per lo schermo Super Retina XDR da 6,9 pollici, la tecnologia ProMotion che garantisce un refresh rate fino a 120 Hz, e il potente processore A18 Pro con supporto a Apple Intelligence, la piattaforma di intelligenza artificiale di Cupertino. La tripla fotocamera posteriore è ideale per scatti e video di qualità professionale, mentre la batteria offre un’autonomia senza precedenti. La possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero rende l’acquisto ancora più conveniente.

Promo eccezionali su smartphone di ultima generazione

L’iPhone 16 Plus si presenta con uno sconto di 200 euro e offre uno schermo Super Retina XDR da 6,7 pollici, processore A18 e una doppia fotocamera con nuovo sensore ultragrandangolare, perfetto per chi desidera una maggiore autonomia. Anche in questo caso, il pagamento a rate senza interessi è disponibile.

L’iPhone 16 standard è offerto con uno sconto del 22%, con un prezzo che raggiunge il minimo storico su Amazon. Caratterizzato da uno schermo da 6,1 pollici, processore A18 e nuova fotocamera ultragrandangolare, rappresenta un’occasione da non perdere, soprattutto grazie alla possibilità di pagare in 5 rate senza interessi.

Per chi cerca un’opzione più economica, il Galaxy A05s è in offerta con uno sconto del 41%, a meno di 110 euro. Dotato di uno schermo da 6,7 pollici, buone prestazioni e batteria da 5000 mAh, è adatto all’uso quotidiano e supporta tutte le app più diffuse.

Le offerte coinvolgono anche accessori indispensabili e dispositivi smart. Tra questi, un caricatore per auto con doppia porta USB è disponibile con uno sconto totale che supera il 70%, grazie all’applicazione combinata di coupon, portando il prezzo finale sotto i 5 euro. È compatibile con tutti gli smartphone ed è un accessorio da tenere sempre a portata di mano.

Un altro affare da non lasciarsi sfuggire è il mini powerbank da 5.000 mAh, venduto con un incredibile sconto dell’85%. Questo dispositivo, che si collega direttamente alla porta USB dello smartphone, è compatibile con tutti i marchi, incluso Apple, e garantisce una ricarica rapida in mobilità, tutto a meno di 20 euro.

La popolare scheda microSD SanDisk da 128 GB è in offerta con uno sconto del 57%, a meno di 15 euro. Dotata di adattatore SD, è perfetta per espandere la memoria di smartphone, action cam o fotocamere, rappresentando un investimento intelligente per chi necessita di spazio aggiuntivo.

Tra gli smartwatch, l’Amazfit Balance si distingue per le sue funzionalità avanzate dedicate al benessere. Con uno sconto del 35% e la possibilità di pagare a rate, è dotato di display AMOLED, monitoraggio della composizione corporea, qualità del sonno e livelli di stress, oltre a una batteria a lunga durata. Un compagno ideale per chi vuole mantenersi attivo e in salute.

Per chi cerca un orologio intelligente economico ma robusto, su Amazon è disponibile uno smartwatch indistruttibile con uno sconto del 78%, a soli 35 euro. Ha superato test di resistenza rigorosi, offre oltre 110 modalità sportive e monitoraggio avanzato della salute, con uno schermo ad alta risoluzione.

Tra le offerte più allettanti del giorno troviamo due smart TV da 85 pollici. Il modello Samsung di ultima generazione è disponibile con uno sconto del 36%, che permette di risparmiare 500 euro. L’acquisto offre in omaggio un secondo TV Samsung da 24 pollici, dal valore commerciale di circa 200 euro. Equipaggiato con processore Crystal 4K e sistema operativo Tizen, garantisce una qualità delle immagini elevatissima e supporta tutte le principali app di streaming. Anche questo prodotto può essere pagato a rate.