Strutture leggere, antiruggine e versatili: ecco come organizzare la lavanderia anche in mezzo al soggiorno

Certe giornate sembrano fatte apposta per rimandare il bucato. Le nuvole si addensano, la pioggia scivola sui vetri e la casa resta in penombra. Eppure basta poco per cambiare il ritmo: un asciugamano ben piegato, il profumo tenue del detersivo giusto, una scaffalatura che tiene tutto in ordine anche dove lo spazio è ridotto. IKEA propone soluzioni leggere, concrete, quasi poetiche, che trasformano la routine in un gesto più semplice e — a volte — persino piacevole.

JONAXEL e le soluzioni salvaspazio che respirano leggerezza

Ci sono case dove ogni centimetro ha un nome. Dove dietro una porta si nasconde un angolo utile, dove il pavimento è sempre umido perché la lavatrice convive col box doccia. In quegli spazi servono mobili che non chiedono troppo e fanno il loro lavoro in silenzio. JONAXEL è il sistema IKEA pensato proprio per queste situazioni. Bianco, leggero, compatto, si monta senza fatica e si appoggia dove serve. Il modello base costa 30 euro e si inserisce in bagno, dietro una tenda, sotto una finestra o in un corridoio stretto.

Non ha bisogno di pareti portanti o lavori: basta posizionarlo, caricarlo di panni freschi e lasciarlo fare il suo lavoro. Il segreto è nella semplicità. Le maglie non cadono, le camicie restano appese, gli asciugamani si arrotolano e si lasciano andare. Anche se l’umidità prova a rovinare tutto, JONAXEL tiene. La struttura in metallo resiste, non si piega e non si corrode. È pensata per ambienti dove la condensa è una presenza fissa.

La sua forza è proprio questa: non cerca di essere altro. È un supporto. Non chiede attenzioni, non ha bisogno di istruzioni complicate, eppure rende l’ambiente più vivibile, più calmo. In un mondo dove ogni oggetto sembra voler dire qualcosa, JONAXEL si limita a funzionare. Ed è un sollievo. Per chi ha poco tempo, poco spazio e molte lavatrici da gestire, questa è una soluzione che si fa notare per la sua assenza di ostacoli. Lì dove serve, quando serve.

Nel gesto semplice di stendere il bucato, c’è un’idea di casa che funziona anche nei giorni storti. Basta poco per ritrovare un senso — un profumo, un bastone bianco, una scaffalatura leggera — e il resto scivola via.

JOSTEIN e il bucato che trova spazio anche dove non sembra

C’è chi ha una stanza lavanderia intera, e chi si arrangia in bagno o sul balcone. In entrambi i casi, serve un sistema che resista all’umidità, non occupi troppo e non rovini l’ambiente. JOSTEIN nasce per questo. È in acciaio rivestito a polvere, una finitura pensata per evitare la ruggine anche se fuori piove da una settimana, e si adatta con facilità agli spazi piccoli. Il bello è che non serve costruire nulla: si monta, si sposta, si usa. Il prezzo del modello base con borse (125 euro) è accessibile e il risultato è subito visibile.

Non si tratta solo di stendere i panni, ma di avere un posto dove riporli con un certo senso estetico. Le borse trasparenti sono resistenti, leggere, pratiche: si vedono subito i contenuti e si possono usare per dividere il bucato, per piegare le cose che non si stirano o anche per tenere in ordine accessori e oggetti. Il bastone regolabile, venduto separatamente o incluso nella versione completa da 190 euro, permette di creare un piccolo stendino sospeso, utile nei giorni grigi in cui le lenzuola devono asciugare per forza in casa.

Una delle qualità più sottovalutate è proprio la modularità. Le combinazioni cambiano con il tempo, a seconda di cosa serve e dove. E mentre fuori l’inverno sembra non finire mai, dentro tutto rimane asciutto e in ordine. JOSTEIN non invade, accompagna. Si infila tra la finestra e la parete, tra un mobile e l’altro, con quella discrezione bianca e opaca che non dà fastidio agli occhi.