Flessibilità domestica: come le famiglie italiane possono guadagnare modulando i consumi

Quando la quota di elettricità prodotta da fonti rinnovabili supera il 50% del totale nazionale — soglia già toccata in Italia nelle ultime settimane — la rete elettrica si trova a gestire un surplus che spesso va sprecato o smaltito con costi elevati. Eppure, in casa di milioni di famiglie italiane, ci sono lavatrici, lavastoviglie, pompe di calore e scaldacqua che potrebbero accendersi proprio in quei momenti, riducendo la pressione sulla rete e, in teoria, abbassando la bolletta. Questo è il cuore della flessibilità domestica: un concetto ancora poco diffuso tra i consumatori residenziali, ma al centro di un dibattito sempre più concreto tra operatori energetici, gestori di rete e regolatori.

Cosa significa modulare i consumi e perché interessa alla rete

La rete elettrica funziona in equilibrio continuo: in ogni istante, la produzione deve corrispondere alla domanda. Quando le rinnovabili — fotovoltaico ed eolico in testa — producono più di quanto il sistema consumi, si creano picchi di sovrapproduzione che il gestore della rete deve compensare. Terna, il gestore della rete di trasmissione nazionale, lo fa già oggi acquistando servizi di flessibilità da grandi utenze industriali: fabbriche, impianti produttivi, grandi magazzini frigoriferi che accettano di ridurre o spostare i propri prelievi su richiesta, ricevendo in cambio un corrispettivo economico.

L’idea che si fa strada è estendere questo meccanismo alle utenze domestiche. Non si tratta di chiedere ai cittadini di rinunciare al comfort, ma di spostare nel tempo certi consumi — quelli flessibili per natura, come il lavaggio dei panni o la ricarica di un’auto elettrica — verso le fasce orarie in cui l’energia abbonda e costa meno. In termini tecnici si parla di demand-side response, ovvero risposta dal lato della domanda.

I test di Octopus Energy e la direzione del mercato

Octopus Energy ha condotto uno studio e una serie di test denominati Power Up che puntano proprio a dimostrare la fattibilità di questo approccio per i clienti residenziali. L’obiettivo dichiarato è aprire la modulazione dei prelievi alle famiglie comuni, non solo alle grandi industrie. I test hanno coinvolto utenti domestici invitati a spostare i propri consumi nelle ore di sovrapproduzione da rinnovabili, con incentivi economici legati alla partecipazione.

Il principio è semplice: se il PUN — il Prezzo Unico Nazionale dell’energia all’ingrosso — scende sensibilmente nelle ore in cui il sole splende e il vento soffia, chi consuma in quelle fasce può beneficiare di un costo inferiore. Al contrario, nelle ore di picco serale o nelle giornate di scarsa produzione rinnovabile, il prezzo sale. Attualmente il PUN mostra oscillazioni significative nel corso della giornata, e chi ha una tariffa indicizzata al mercato può già percepire questa variabilità in bolletta.

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Il passaggio ulteriore — quello che rende la flessibilità domestica un servizio di rete vero e proprio — è che le famiglie non si limitino a scegliere autonomamente quando accendere la lavatrice, ma partecipino a un sistema coordinato in cui l’aggregazione di migliaia di piccoli carichi produce un effetto misurabile sulla stabilità della rete, con una remunerazione diretta per il consumatore.

Quali dispositivi si prestano alla flessibilità in casa

Non tutti i consumi domestici sono ugualmente flessibili. Alcuni apparecchi hanno caratteristiche che li rendono candidati naturali alla modulazione:

Lavatrici e lavastoviglie : il ciclo di lavaggio può essere programmato con ore di anticipo senza alcun impatto pratico sulla vita quotidiana.

: il ciclo di lavaggio può essere programmato con ore di anticipo senza alcun impatto pratico sulla vita quotidiana. Scaldacqua elettrici : possono riscaldare l’acqua nelle ore di basso costo e mantenerla calda grazie all’isolamento termico del serbatoio.

: possono riscaldare l’acqua nelle ore di basso costo e mantenerla calda grazie all’isolamento termico del serbatoio. Pompe di calore : sia per il riscaldamento sia per il raffrescamento, possono anticipare o posticipare i cicli di funzionamento sfruttando l’inerzia termica dell’edificio.

: sia per il riscaldamento sia per il raffrescamento, possono anticipare o posticipare i cicli di funzionamento sfruttando l’inerzia termica dell’edificio. Veicoli elettrici : la ricarica notturna o nelle ore solari è già oggi una pratica diffusa tra chi ha un impianto fotovoltaico, e può diventare ancora più efficiente con sistemi di ricarica intelligente.

: la ricarica notturna o nelle ore solari è già oggi una pratica diffusa tra chi ha un impianto fotovoltaico, e può diventare ancora più efficiente con sistemi di ricarica intelligente. Sistemi di accumulo domestico: le batterie abbinate al fotovoltaico possono caricarsi nelle ore di sovrapproduzione e scaricarsi nei picchi di prezzo.

Il denominatore comune è la presenza di un sistema di controllo — un home energy management system o anche solo un’app connessa — che permetta di automatizzare queste scelte senza richiedere attenzione costante da parte dell’utente.

Immagine generata con AI

Dove si trova oggi la flessibilità domestica in Italia

Il contesto normativo italiano è ancora in evoluzione. Terna gestisce già mercati della flessibilità rivolti prevalentemente a grandi utenti industriali e ad alcuni aggregatori, ma l’accesso per i piccoli consumatori residenziali rimane limitato. Le proposte in discussione riguardano proprio l’apertura di questi mercati a soggetti aggregatori che raccolgano la disponibilità di migliaia di famiglie e la vendano come un unico blocco di flessibilità alla rete.

Il modello dell’aggregatore è cruciale: una singola famiglia non può offrire alla rete una riduzione di carico rilevante, ma un operatore che gestisce centomila utenti dotati di dispositivi intelligenti può offrire una flessibilità paragonabile a quella di un impianto industriale. In questo schema, l’operatore riceve il corrispettivo dal gestore di rete e ne redistribuisce una parte ai clienti partecipanti.

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Perché questo funzioni su scala, servono però alcune condizioni: contatori intelligenti di seconda generazione realmente operativi e capaci di comunicare dati in tempo reale, tariffe orarie accessibili anche ai clienti non tecnici, e una regolazione chiara sui diritti e sulle responsabilità degli aggregatori. Su tutti questi fronti il quadro italiano sta progredendo, ma i tempi non sono ancora definiti con precisione.

Quanto può valere per una famiglia e quali sono i limiti reali

Stimare con precisione il risparmio potenziale per una singola famiglia è difficile, perché dipende da troppe variabili: la tariffa contrattuale, il tipo di abitazione, gli elettrodomestici presenti, la zona geografica, la presenza o meno di un impianto fotovoltaico. Chi ha già una tariffa indicizzata al PUN orario e ha installato dispositivi programmabili può già oggi ottimizzare i propri consumi in modo autonomo, con benefici che variano sensibilmente da caso a caso.

Il potenziale aggregato, invece, è più facilmente stimabile: se anche solo una frazione significativa delle famiglie italiane spostasse una parte dei propri consumi flessibili nelle ore di sovrapproduzione rinnovabile, l’effetto sulla curva di carico nazionale sarebbe misurabile. Questo ridurrebbe la necessità di ricorrere a centrali a gas per bilanciare la rete nei picchi, con benefici sia economici sia in termini di emissioni.

I limiti, però, esistono e vanno nominati. Non tutte le famiglie hanno le stesse possibilità di accesso alla tecnologia necessaria. Chi vive in affitto difficilmente installa sistemi di accumulo o pompe di calore. Chi ha orari di lavoro rigidi non può sempre posticipare il bucato. E una parte della popolazione — quella con maggiori difficoltà economiche — rischia di essere esclusa dai benefici proprio perché non può sostenere l’investimento iniziale in dispositivi intelligenti. Il tema della domanda flessibile per le famiglie vulnerabili è uno degli aspetti più delicati del dibattito in corso, e merita attenzione specifica nella costruzione delle politiche di incentivo.

La flessibilità domestica non è una soluzione magica né un risparmio garantito: è uno strumento che, se reso accessibile e ben regolato, può allineare gli interessi dei consumatori con le esigenze di una rete sempre più alimentata da fonti variabili. Il percorso è aperto, ma richiede ancora lavoro normativo, investimenti in infrastrutture e una comunicazione chiara verso le famiglie su cosa si chiede loro e cosa ci guadagnano davvero.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.