Flessibilità domestica: Octopus chiede di aprire la modulazione dei prelievi alle famiglie

Mentre la produzione da fonti rinnovabili in Italia continua a crescere, il sistema elettrico si trova sempre più spesso a gestire picchi di energia disponibile che non trovano un utilizzo immediato. Octopus Energy propone una risposta concreta: aprire i servizi di flessibilità domestica energia anche alle famiglie, permettendo loro di spostare i propri consumi nelle ore in cui la produzione rinnovabile è più abbondante. Una proposta che arriva nell’ottobre 2026, dopo i test condotti in Italia con il programma Power Up, i cui risultati sono stati pubblicati a luglio 2026.

Flessibilità della domanda: di cosa si tratta e perché riguarda le famiglie

La flessibilità della domanda è un meccanismo già noto nel settore energetico, ma finora applicato principalmente a grandi utenze industriali e commerciali. Il principio è semplice: invece di produrre energia quando serve, si sposta il consumo nelle ore in cui l’energia è già disponibile — tipicamente quando il sole produce di più, quando il vento è forte, quando la rete è in eccesso di offerta.

In questo scenario, chi consuma di più nei momenti di abbondanza contribuisce a stabilizzare la rete, evitando sprechi e riducendo la necessità di attivare centrali di backup più costose e inquinanti. Il problema è che questo meccanismo, nella sua forma regolata, esclude ancora le utenze domestiche.

È esattamente questo il punto su cui interviene la proposta di Octopus Energy: estendere ai nuclei familiari i servizi di modulazione dei prelievi già gestiti da Terna, il gestore della rete di trasmissione nazionale. Servizi che oggi sono accessibili ad altri tipi di utenti, ma che restano preclusi alle famiglie comuni.

Il programma Power Up: un test sul campo in Italia

La proposta di Octopus non nasce da un’analisi teorica. L’azienda ha condotto in Italia i test del programma Power Up, con risultati resi pubblici a luglio 2026. L’idea alla base del progetto è quella di incentivare i clienti domestici ad aumentare i propri consumi — ad esempio avviando la lavatrice, ricaricando un veicolo elettrico o accendendo la pompa di calore — nelle fasce orarie in cui la produzione rinnovabile è al picco e i prezzi all’ingrosso scendono.

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Si tratta di un approccio che in altri mercati europei, come il Regno Unito, Octopus ha già sperimentato con risultati significativi attraverso tariffe dinamiche e notifiche in tempo reale agli utenti. La versione italiana del programma punta a replicare questo modello adattandolo al contesto normativo e infrastrutturale nazionale.

Il nodo centrale rimane però quello regolatorio: senza un riconoscimento formale della flessibilità domestica energia all’interno dei meccanismi gestiti da Terna, i benefici restano confinati a iniziative volontarie e commerciali, senza integrarsi pienamente nella gestione della rete.

Il paradosso italiano: tanta rinnovabile, bollette tra le più alte d’Europa

L’Italia si trova in una posizione contraddittoria. Da un lato, la produzione da fonti rinnovabili è in crescita costante. Dall’altro, i costi dell’elettricità per i consumatori finali restano tra i più elevati in Europa, come documentato dallo stesso comunicato stampa di Octopus Energy relativo al programma Power Up.

Questa contraddizione non è casuale. Quando la rete non riesce ad assorbire tutta l’energia prodotta nelle ore di picco solare o eolico, si generano inefficienze che hanno un costo: l’energia in eccesso può andare sprecata, oppure il gestore deve intervenire con misure compensative che si scaricano — in vario modo — sulle tariffe. Coinvolgere le famiglie nella gestione di questi picchi potrebbe contribuire a ridurre queste inefficienze.

Immagine generata con AI

Non si tratta di chiedere sacrifici ai consumatori, ma di offrire loro uno strumento — e un incentivo economico — per consumare in modo più intelligente rispetto ai flussi reali della rete.

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Cosa chiederebbe cambiare sul piano regolatorio

Secondo quanto riportato da Staffetta Quotidiana e Quotidiano Energia, la proposta di Octopus punta a ottenere che la regolazione estenda i servizi di modulazione dei prelievi anche alle famiglie, integrandole nei meccanismi già esistenti coordinati da Terna. Oggi queste famiglie possono al massimo beneficiare di tariffe biorarie o multiorarie, ma senza che i loro comportamenti di consumo vengano valorizzati come risorsa di flessibilità all’interno del mercato elettrico.

L’apertura di questo spazio regolatorio richiederebbe probabilmente interventi su più livelli: dalla definizione di standard tecnici per la misurazione e la verifica della flessibilità offerta, fino alla creazione di incentivi che rendano conveniente per i clienti partecipare. Non è un processo immediato, ma la direzione è già tracciata in altri contesti europei.

Per chi volesse approfondire il funzionamento dei mercati di flessibilità e il ruolo dei gestori di rete, Terna pubblica documentazione tecnica aggiornata sul dispacciamento e sui servizi ancillari.

Perché questa proposta arriva adesso

Il momento non è casuale. Il sistema elettrico italiano — come quelli di gran parte d’Europa — sta attraversando una fase di trasformazione profonda, con quote crescenti di produzione non programmabile da sole e vento. Più rinnovabili ci sono, più la rete ha bisogno di strumenti flessibili per bilanciare domanda e offerta in tempo reale.

Finora questa flessibilità è stata cercata principalmente sul lato dell’offerta: centrali a gas pronte a entrare in funzione, accumuli di grande scala, interconnessioni con altri Paesi. Coinvolgere milioni di utenze domestiche significa aggiungere un nuovo livello di risposta distribuita, potenzialmente molto rilevante se aggregato e coordinato correttamente.

La proposta di Octopus Energy non risolve da sola le complessità del sistema energetico italiano, ma identifica con precisione un punto cieco della regolazione attuale: le famiglie hanno già in casa gli strumenti — elettrodomestici programmabili, pompe di calore, veicoli elettrici — per partecipare attivamente alla gestione della rete. Manca ancora il quadro normativo che lo renda possibile e conveniente.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.