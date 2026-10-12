Batterie sodio-ione: la corsa verso la produzione di massa inizia, ma le LFP restano avanti

Il 2026 è stato definito dall’industria delle batterie come il primo anno di vera produzione di massa delle batterie sodio-ione — una tecnologia che da anni promette di ridurre la dipendenza dal litio senza ancora averla scalfita in modo significativo. La promessa si sta concretizzando, ma il percorso è più accidentato di quanto i comunicati aziendali lascino intendere: le batterie LFP (litio ferro fosfato) dominano ancora il mercato con una quota dell’81%, e il divario tecnologico ed economico non si colma in pochi mesi.

Cosa distingue davvero le batterie sodio-ione da quelle al litio

Per capire dove si collocano le batterie sodio-ione nel panorama energetico attuale, bisogna partire dalla chimica. Al posto del litio — elemento relativamente raro, estratto principalmente in pochi paesi e con impatti ambientali significativi — queste celle usano il sodio, che è uno degli elementi più abbondanti sulla crosta terrestre. Il principio di funzionamento è analogo: ioni che si spostano tra anodo e catodo durante la carica e la scarica.

La differenza pratica più rilevante riguarda la densità energetica: le celle sodio-ione immagazzinano meno energia per chilogrammo rispetto alle migliori LFP. Questo le rende meno adatte, almeno allo stato attuale, per applicazioni dove il peso e lo spazio sono vincoli critici — come le auto elettriche con autonomia elevata. Dove invece guadagnano terreno è nella tolleranza alle temperature estreme, nella sicurezza intrinseca e nel potenziale di costo, legato alla maggiore disponibilità delle materie prime.

Non si tratta quindi di una tecnologia sostitutiva, ma complementare: uno strumento diverso per contesti diversi.

La svolta di CATL e il debutto della Naxtra

Il momento più significativo di questo 2026 sul fronte delle batterie sodio-ione è arrivato il 21 aprile, quando CATL — il più grande produttore mondiale di celle per veicoli elettrici — ha avviato la produzione di massa della batteria Naxtra. Le specifiche dichiarate sono concrete: 175 Wh/kg di densità energetica, ricarica rapida a 5C e un range operativo che va da -40°C a +70°C.

Quest’ultimo dato merita attenzione. Le batterie al litio tradizionali degradano sensibilmente le prestazioni a temperature molto basse, un limite che penalizza i veicoli elettrici in climi freddi e le installazioni di stoccaggio in ambienti non climatizzati. Una cella che funziona efficacemente a -40°C apre possibilità reali in mercati come la Scandinavia, la Russia o il Canada, e nelle applicazioni industriali in ambienti estremi.

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La ricarica a 5C significa teoricamente poter ricaricare la batteria in circa dodici minuti — un valore che, se confermato in condizioni reali e su lunga durata, sarebbe competitivo anche con molte soluzioni al litio attualmente disponibili.

Perché le LFP restano avanti con l’81% del mercato

Nonostante l’accelerazione, le batterie LFP controllano ancora una quota di mercato dell’81% nel 2026. Non è una posizione casuale: le LFP hanno già percorso la curva di apprendimento che le sodio-ione stanno iniziando adesso. Anni di produzione di massa hanno abbassato i costi, migliorato la qualità e costruito una filiera industriale consolidata.

Le LFP offrono oggi un profilo difficile da battere: buona densità energetica, lunga vita ciclica, assenza di cobalto nella chimica, sicurezza elevata e costi progressivamente più contenuti. Per molte applicazioni — dai veicoli elettrici urbani allo stoccaggio stazionario residenziale — rappresentano ancora la scelta più razionale.

Le batterie sodio-ione devono quindi competere con una tecnologia già matura, non con quella di dieci anni fa. Questo è il vero punto critico: non basta essere promettenti, bisogna dimostrare affidabilità su scala e su milioni di cicli reali, dati che per le sodio-ione sono ancora in fase di accumulo.

Dove la produzione cresce più velocemente: la Cina guida la corsa

Immagine generata con AI

La crescita delle batterie sodio-ione è geograficamente concentrata. La Cina è il principale teatro di questa espansione: diversi produttori hanno annunciato o già avviato linee di produzione con capacità nell’ordine delle decine di GWh, un salto di scala rispetto ai volumi sperimentali degli anni precedenti.

Questo non sorprende: la Cina ha già dominato la transizione verso le LFP, costruendo un ecosistema industriale che include estrazione, raffinazione, produzione di celle e integrazione nei pacchi batteria. Replicare quel modello con il sodio-ione è più semplice per chi ha già le infrastrutture, le competenze e i capitali.

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Il rischio, dal punto di vista europeo e americano, è che anche questa tecnologia — pensata in parte per ridurre la dipendenza da materiali critici — venga comunque concentrata produttivamente in pochi paesi, riproducendo le stesse vulnerabilità geopolitiche che si volevano evitare.

Applicazioni reali: dove ha senso usarle oggi

Le batterie sodio-ione trovano oggi la loro collocazione più convincente in alcune nicchie specifiche:

Stoccaggio stazionario su larga scala, dove il peso non è un vincolo e il costo per kWh è il parametro dominante;

su larga scala, dove il peso non è un vincolo e il costo per kWh è il parametro dominante; Veicoli elettrici a basso costo , soprattutto in segmenti urbani dove l’autonomia richiesta è limitata;

, soprattutto in segmenti urbani dove l’autonomia richiesta è limitata; Applicazioni in climi freddi , dove la tolleranza termica superiore diventa un vantaggio reale rispetto alle LFP;

, dove la tolleranza termica superiore diventa un vantaggio reale rispetto alle LFP; Sistemi di backup e UPS industriali, dove la sicurezza e la stabilità chimica hanno priorità sulla densità energetica.

Al contrario, per veicoli con autonomia superiore ai 400-500 km o per applicazioni aeronautiche e marittime dove ogni chilogrammo conta, le sodio-ione rimangono penalizzate dalla densità energetica inferiore. Non è detto che questo limite sia permanente — la ricerca sui materiali catodici e anodici è attiva — ma nel 2026 è ancora una realtà concreta.

Cosa manca ancora per una vera competitività

Oltre alla densità energetica, ci sono altri aspetti su cui le batterie sodio-ione devono ancora costruire credibilità. Il primo è la durata ciclica verificata in campo: le LFP hanno milioni di celle operative con anni di dati reali. Le sodio-ione hanno test di laboratorio e, ora, le prime produzioni di massa — ma i dati di invecchiamento su larga scala richiederanno ancora tempo per essere raccolti e analizzati in modo indipendente.

Il secondo aspetto riguarda la filiera del riciclo. Le LFP hanno già processi di recupero avviati, anche se non ancora ottimizzati. Per le sodio-ione, il riciclo è ancora una questione aperta: il sodio è abbondante, ma gli altri materiali presenti nelle celle — come il manganese o il rame — richiedono processi specifici che devono essere sviluppati in parallelo alla produzione.

Infine, c’è la questione degli standard industriali. Formati, connettori, sistemi di gestione della batteria (BMS) devono convergere per permettere un ecosistema di fornitura competitivo. La frammentazione attuale tra produttori rallenta l’adozione da parte dei costruttori di veicoli e degli integratori di sistemi di stoccaggio.

Il 2026 segna un punto di partenza reale, non un punto di arrivo. Le batterie sodio-ione hanno superato la fase sperimentale e stanno entrando nel mercato con prodotti concreti, ma la distanza dalle LFP — in termini di maturità, costi e dati operativi — rimane sostanziale. La traiettoria è interessante; la velocità con cui si ridurrà quel divario dipenderà da quanto rapidamente la produzione di massa trasformerà le promesse tecnologiche in affidabilità dimostrata.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.