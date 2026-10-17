Smart #2: il ritorno dell’iconica due posti al Salone di Parigi 2026

La Smart #2 torna al formato iconico con due posti e motore elettrico. Scopri il prezzo di 19.990 euro, gli interni e il posizionamento nel mercato urbano.

Al Salone di Parigi 2026, tra i padiglioni che ospitano i modelli più attesi della stagione, c’è un’auto che riesce a catalizzare l’attenzione non per le sue dimensioni — anzi, proprio per la mancanza di esse. La nuova Smart #2 debutta al mondo in questo ottobre con una proposta chiara: due posti, motore elettrico, vocazione urbana totale e un prezzo di partenza che si ferma a 19.990 euro. Un ritorno alle origini che suona anche come una risposta concreta alle contraddizioni della mobilità contemporanea.

Un’eredità che pesa: dal Fortwo alla Smart #2

Il nome Smart porta con sé una storia precisa. La Fortwo — la piccola due posti che ha attraversato le strade europee dagli anni Novanta in poi — è rimasta a lungo un simbolo della mobilità urbana compatta, amata nelle città con parcheggi impossibili e traffico denso. La Smart #2 si presenta come erede diretta di quel modello, ma con una discontinuità sostanziale: è interamente elettrica, progettata per il contesto attuale, e porta un numero invece di un nome.

Negli ultimi anni Smart, controllata da Mercedes-Benz, ha ampliato la gamma verso SUV compatti come la #1 e la #3, modelli a quattro posti e quattro porte. La #2 inverte la rotta e torna al formato originale, quello che ha definito l’identità del marchio. Non è nostalgia commerciale: è una scommessa precisa su un segmento che rimane difficile da coprire con veicoli elettrici accessibili.

Cosa sappiamo degli interni e dell’abitacolo

Gli interni della Smart #2 mostrano una cura superiore a quanto ci si potrebbe aspettare da un’auto di questa fascia. I materiali soft-touch rivestono le superfici principali, e l’abitacolo integra due display — uno strumentale e uno per l’infotainment — senza rinunciare a controlli fisici per le funzioni più utilizzate. Una scelta che, in un mercato sempre più orientato verso interfacce touch-only, rappresenta un segnale di attenzione all’usabilità quotidiana.

Il bagagliaio misura 305 litri: un dato che, per un’auto a due posti, non è trascurabile. Significa che lo spazio liberato dall’assenza dei sedili posteriori viene in parte convertito in capacità di carico, rendendo il veicolo più versatile di quanto il formato lasci intuire.

Posizionamento nel mercato delle citycar elettriche

Il prezzo di ingresso a 19.990 euro colloca la Smart #2 in un segmento dove la concorrenza è cresciuta rapidamente, spinta soprattutto da modelli di produzione cinese. Non è un caso: Smart è oggi una joint venture e opera in un ecosistema produttivo che le permette di contenere i costi rispetto ai tradizionali costruttori europei.

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Per il mercato italiano e francese — entrambi con una tradizione consolidata di citycar — il lancio arriva in un momento di transizione. Le città europee stanno progressivamente restringendo l’accesso ai veicoli termici attraverso zone a basse emissioni e limitazioni al traffico. Un’auto elettrica compatta, con un prezzo accessibile, risponde a questa pressione regolativa senza richiedere all’acquirente un salto economico verso segmenti superiori.

Le prenotazioni sono state aperte il 13 ottobre 2026, il giorno successivo alla presentazione ufficiale al Salone. Il debutto commerciale è atteso per il 2027.

I test estremi prima di Parigi

Prima di arrivare sotto i riflettori del Paris Motor Show, la Smart #2 ha attraversato una fase di collaudo in condizioni severe. Secondo quanto comunicato da Smart, il modello è stato sottoposto a test estremi per validare le prestazioni in scenari climatici e stradali difficili. I dettagli tecnici completi — autonomia, capacità della batteria, specifiche del powertrain — non sono stati ancora resi pubblici in forma definitiva, e saranno presumibilmente comunicati in prossimità del lancio commerciale.

Questa scelta di comunicazione non è insolita: presentare un prezzo e un’estetica prima dei dati tecnici è una strategia che punta a costruire interesse sul posizionamento e sull’identità del prodotto, rimandando il confronto numerico con la concorrenza a una fase successiva.

Perché il formato a due posti torna ad avere senso

Nel dibattito sulla mobilità urbana, il veicolo a due posti è spesso liquidato come una nicchia. I dati sull’utilizzo reale delle auto, però, raccontano qualcosa di diverso: la maggioranza dei tragitti urbani viene percorsa con un solo occupante. Un’auto progettata esplicitamente per questo uso non è un compromesso, ma una risposta calibrata a un bisogno reale.

La Smart #2 non pretende di essere tutto per tutti. È pensata per chi si muove in città, parcheggia in spazi stretti, fa tragitti brevi e non ha bisogno di trasportare più di un passeggero nella quotidianità. Il bagagliaio da 305 litri copre la spesa, il bagaglio da viaggio occasionale, le esigenze pratiche di chi usa l’auto come strumento e non come status symbol.

Con la presentazione a Parigi, Smart riporta al centro dell’attenzione un formato che sembrava destinato a sparire. Che il mercato risponda con entusiasmo lo dirà il 2027, quando le prime consegne trasformeranno le prenotazioni in auto effettivamente in circolazione.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.